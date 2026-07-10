Игорь КОСТЮК: «Динамо создало моменты, но не сумело их реализовать»

Главный тренер киевского Динамо Игорь Костюк ответил на вопросы во время пресс-конференции после первого матча 1-го квалификационного раунда Лиги Европы против румынского клуба Университатя Клуж, который завершился вничью (0:0):

– Есть игра, а есть результат. Сегодня относительно результата скажу, что мы создали моменты, но не сумели их реализовать. Впрочем, это лишь первый тайм этого противостояния. Что касается игры, то в первой половине встречи наша команда действовала весьма осторожно. Чувствовалась определенная нервозность: недостаточно часто играли вперед, было много промежуточных передач.

Соперник хорошо оборонялся, а нам не хватало агрессии, вертикальных передач и точности в завершающей фазе. В то же время мы владели преимуществом, хорошо действовали в переходных фазах и после потери мяча практически не позволяли сопернику создавать опасные моменты. Это положительный момент, но в атаке не хватало индивидуального мастерства, уверенности и качества в завершении. Из-за этого мы не смогли забить свои мячи.

Сыграла ли пауза, когда исчез свет, на руку сопернику? Конечно, мы владели преимуществом, хорошо играли, активно создавали моменты, но вынужденная пауза несколько сбила темп, замедлила игру и снизила интенсивность матча. Думаю, это было больше на пользу сопернику. Но нужно было доигрывать. После возобновления игры оставалось еще около 10 минут, однако нам не удалось создать достаточно угроз и острых моментов, реализовать свои шансы. В итоге имеем ничью 0:0. Понимаем, что именно нужно улучшить перед ответным матчем, и уже готовимся к нему.

Мысли перед выездом на ответный матч? Для нас нет разницы, где играть. Это наш первый официальный матч в сезоне, поэтому, действительно, команде еще не хватает оптимального игрового тонуса. Именно этим в определенной степени можно объяснить недостаточное количество по-настоящему острых моментов и проблемы с реализацией.

ВИДЕО. Пресс-конференция Костюка после игры Динамо с Университатя Клуж