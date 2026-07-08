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08 июля 2026, 23:26 | Обновлено 08 июля 2026, 23:38
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Динамо – Университатя К. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы

«Бело-синие» начинают, и должны побеждать

08 июля 2026, 23:26 | Обновлено 08 июля 2026, 23:38
172
0
Динамо – Университатя К. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
ФК Динамо
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Девятого июля для обладателя Кубка Украины – «Динамо» – начинается новый сезон. «Бело-синие» стартуют матчем первого раунда квалификации Лиги Европы. Соперником киевской команды будет румынская «Университатя» из города Клуж. Матч состоится в польском Люблине, на стадионе «Мотор Люблин Арена». Начало поединка – в 20.00 по киевскому времени.

Динамо

Весьма противоречивое ощущение – понимать, что за кулисами чемпионата мира-2026 тоже есть футбольная жизнь. А она, эта иная футбольная жизнь, действительно есть: стартуют первые раунды квалификаций еврокубков.

«Динамо», действующий обладатель Кубка Украины, начинает свой тернистый путь в основной этап Лиги Европы с первого раунда квалификации. Соперником команды Игоря Костюка будет вице-чемпион Румынии – «Университатя» из Клужа.

К старту нового сезона динамовцы готовились на сборах в Австрии. Подготовка, начавшаяся 20 июня, получилась плодотворной: «бело-синие» на фоне регулярных тренировочных занятий провели пять контрольных поединков.

В первом спарринге киевляне расписали боевую ничью с пражской «Славией» – 1:1. В этом матче сложную травму получил молодой полузащитник динамовцев Осипенко.

Уже после этого матча к «Динамо» присоединились сборники, а также новый-старый новичок – польский защитник Томаш Кендзера. А вот Николай Михайленко участия в австрийских сборах не принимал: хавбек перенес операцию на коленном суставе.

Два следующие контрольные матчи подопечные Костюка выиграли. Они разгромили словацкую «Жилину» – 5:1 и уверенно переиграли польскую «Вечисту» – 4:2.

А вот дальше киевляне споткнулись на бухарестском «Рапиде»: поражение 1:3. Наверняка в этом поединке тренерский штаб нашей команды пытался «спроектировать» будущую игру против «Университати». Накануне матча против «Рапида» к тренировкам «Динамо» присоединился Андрей Ярмоленко.

Однако финальный аккорд на сборах для «Динамо» получился успешным. В последнем контрольном поединке «бело-синие» одолели австрийский ЛАСК – 2:0.

Седьмого июля, в первой половине дня, «бело-синие» провели плановое тренировочное занятие в рамках австрийского сбора, а после обеда отправились в Люблин на первую официальную игру в нынешнем сезоне.

Университатя (Клуж)

Эта румынская команда не является грандом на внутренней арене. Единственный трофей «университетцев» – победа в Кубке Румынии в очень далеком 1965 году.

Тем не менее, в последние годы «Университатя» из Клужа весьма заметная сила в румынской лиге. В частности, минувший сезон для этой команды можно считать по-настоящему успешным. В чемпионате Румынии подопечные Кристиано Бергоди стали вице-чемпионами и финалистами национального Кубка.

Интересно, что в минувшем сезоне и чемпионат, и Кубок «Университатя» из Клужа уступила своим одноклубникам из Крайовы.

В том же минувшем сезоне, в его начале, «черно-белые» пробовали свои силы в квалификации Лиги конференций. Неудачной оказалась та попытка. Во втором квалифай-раунде «Университатя» спасовала перед «Араратом-Арменией».

Именно вылет из еврокубков в минувшем сезоне и побудил руководство «Университати» к смене тренера: вместо Йоана Сабеу впоследствии тренерский мостик команды занял Кристиано Бергоди, под руководством которого коллектив из Клужа добился своего главного на данный момент успеха – второго места в национальном чемпионате.

К новому сезону «Университатя», как и «Динамо», готовилась в режиме тренировочных сборов. И если судить по результатам контрольных матчей, готовность «черно-белых» на данный момент весьма далека от идеала.

Подопечные Бергоди провели четыре контрольных матча, и не одержали ни одной победы, добыв лишь две ничьи. Более того, в этих четырех поединках «Университатя» смогла забить лишь один гол.

Возможно, такая неудачная игра в атаке вызвана тем, что «Университатя» не могла рассчитывать на своего главного форварда – боснийца Йово Лукича, который на полях ЧМ-2026 защищал цвета своей национальной сборной. Руководство «Университати» дало ему отпуск, так что против «Динамо» он не сыграет.

История противостояний

Доселе соперники не пересекались в официальных поединках. Ранее, точнее, уже давно, в памятном сезоне 1985/86, в котором «Динамо» стало победителем Кубка кубков, «бело-синие» в 1/8 финала встречались с румынской «Университатей». Но не из Клужа, а из Крайовы. Тогда выездная игра завершилась вничью 2:2, а в Киеве хозяева разгромили гостей 3:0.

Прогноз

«Динамо» весьма активно провело и летние каникулы, и межсезонные сборы. В команде есть новые лица (Кендзера, Мунгенге), есть и потери (Михайленко травмирован, Караваев ушел в «Шахтер»). Тем не менее, костяк команды сохранился, что обнадеживает. Обнадеживает и подтягивание к основе молодых футболистов. В целом основная обойма команды Костюка видится достаточно сбалансированной, а команда из Клужа – не тем оппонентом, который может создать непреодолимые трудности. Тем более, без своего основного нападающего. Прогнозируем уверенную победу «бело-синих» – 2:0.

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Нещерет, Кендзера, Биловар, Михавко, Дубинчак, Бражко, Пихаленок, Шапаренко, Волошин, Редушко, Пономаренко.

«Университатя» (Клуж): Лефтер, Миканович, Кристя, Кубиш, Мигель, Драммех, Симьон, Георгице, Бик, Станев, Балачи.

Прогноз Sport.ua
Динамо Киев
9 июля 2026 -
20:00
Университатя Клуж
Победа Динамо 1.48 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

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прогнозы Лига Европы Динамо Киев Университатя Клуж
Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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