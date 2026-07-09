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Лига Европы
09 июля 2026, 22:05 | Обновлено 09 июля 2026, 22:11
3748
0

Динамо – Университатя – 0:0. Невезение Пономаренко. Видеообзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча Лиги Европы

09 июля 2026, 22:05 | Обновлено 09 июля 2026, 22:11
3748
0
Динамо – Университатя – 0:0. Невезение Пономаренко. Видеообзор матча
ФК Динамо
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В четверг, 9 июля, киевское «Динамо» начало выступление в квалификации Лиги Европы сезона 2026/27. Первым соперником команды Игоря Костюка стала румынская «Университатя» из Клужа.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Из-за полномасштабной войны в Украине номинально домашний матч киевляне провели в Польше. Поединок состоялся на стадионе «Арена Люблин». Встреча, несмотря на преимущество киевлян, завершилась нулевой ничьей — 0:0.

Ответный матч между «Университатой» и «Динамо» состоится 16 июля в Клуже. Победитель двухматчевого противостояния в следующем раунде квалификации сыграет против греческого ПАОКа.

Лига Европы. Первый раунд квалификации, первый матч, 9 июля.

«Динамо» – «Университатя» Клуж – 0:0

Запись матча

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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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