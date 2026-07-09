Динамо Киев

В четверг, 9 июля, состоится поединок 1-го квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретятся киевское «Динамо» и «Университатя». Матч пройдет в Люблине (Польша) на стадионе «Арена Люблин», игра начнется в 20:00 по киевскому времени.

В прошлом сезоне «бело-синие» завершили национальный чемпионат на четвертом месте, а победа в Кубке Украины позволила киевлянам выйти в квалификацию Лиги Европы. «Университатя» в чемпионате Румынии заняла вторую позицию.

К новому сезону команда Игоря Костюка готовилась в Австрии. Там киевляне провели спарринги с чешской «Славией» (1:1), словацкой «Жилиной» (5:1), польской «Вечистой» (4:2), румынским «Рапидом» (1:3) и австрийским ЛАСКом (2:0).

Игорь Костюк, главный тренер «Динамо»:

«Нам хорошо известны стиль игры и тактические схемы «Университати», как действует каждый игрок. Но я верю в свою команду. Все будет зависеть только от нас».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Университатя», за которой можно следить в украинской версии сайта.