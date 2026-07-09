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Динамо Киев
09.07.2026 20:00 - : -
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Лига Европы
09 июля 2026, 00:35 | Обновлено 09 июля 2026, 00:36
69
0

Динамо Киев – Университатя Клуж. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1-го квалификационного раунда Лиги Европы

09 июля 2026, 00:35 | Обновлено 09 июля 2026, 00:36
69
0
Динамо Киев – Университатя Клуж. Текстовая трансляция матча
ФК Динамо Киев
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В четверг, 9 июля, состоится поединок 1-го квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретятся киевское «Динамо» и «Университатя». Матч пройдет в Люблине (Польша) на стадионе «Арена Люблин», игра начнется в 20:00 по киевскому времени.

В прошлом сезоне «бело-синие» завершили национальный чемпионат на четвертом месте, а победа в Кубке Украины позволила киевлянам выйти в квалификацию Лиги Европы. «Университатя» в чемпионате Румынии заняла вторую позицию.

К новому сезону команда Игоря Костюка готовилась в Австрии. Там киевляне провели спарринги с чешской «Славией» (1:1), словацкой «Жилиной» (5:1), польской «Вечистой» (4:2), румынским «Рапидом» (1:3) и австрийским ЛАСКом (2:0).

Игорь Костюк, главный тренер «Динамо»:

«Нам хорошо известны стиль игры и тактические схемы «Университати», как действует каждый игрок. Но я верю в свою команду. Все будет зависеть только от нас».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Университатя», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Динамо Киев
9 июля 2026 -
20:00
Университатя Клуж
Победа Динамо 1.48 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

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Динамо Киев Лига Европы Университатя Клуж Динамо - Университатя Клуж текстовая трансляция Игорь Костюк
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Александр Снитко Sport.ua
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