Динамо Киев – Университатя Клуж. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 1-го квалификационного раунда Лиги Европы
В четверг, 9 июля, состоится поединок 1-го квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретятся киевское «Динамо» и «Университатя». Матч пройдет в Люблине (Польша) на стадионе «Арена Люблин», игра начнется в 20:00 по киевскому времени.
В прошлом сезоне «бело-синие» завершили национальный чемпионат на четвертом месте, а победа в Кубке Украины позволила киевлянам выйти в квалификацию Лиги Европы. «Университатя» в чемпионате Румынии заняла вторую позицию.
К новому сезону команда Игоря Костюка готовилась в Австрии. Там киевляне провели спарринги с чешской «Славией» (1:1), словацкой «Жилиной» (5:1), польской «Вечистой» (4:2), румынским «Рапидом» (1:3) и австрийским ЛАСКом (2:0).
Игорь Костюк, главный тренер «Динамо»:
«Нам хорошо известны стиль игры и тактические схемы «Университати», как действует каждый игрок. Но я верю в свою команду. Все будет зависеть только от нас».
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Университатя», за которой можно следить в украинской версии сайта.
20:00
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