Костюк проиграла Носковой и не сумела выйти в финал Уимблдона-2026

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 13) не сумела выйти в финал Уимблдона-2026.

В полуфинале украинка в двух сетах проиграла Линде Носковой (Чехия, WTA 12) за 1 час и 25 минут.

Уимблдон-2026. 1/2 финала

Марта Костюк (Украина) [12] – Линда Носкова (Чехия) [9] – 4:6, 4:6

Марта впервые в карьере сыграла в полуфинале Уимблдона и во второй раз на турнирах Grand Slam. В июне Костюк уступила Мирре Андреевой на этой стадии Ролан Гаррос.

Носкова в финале Уимблдона поборется со своей соотечественницей Каролиной Муховой.

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