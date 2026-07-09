Костюк проиграла Носковой и не сумела выйти в финал Уимблдона-2026
Марта уступила Линде в двух сетах и покинула травяной мейджор
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 13) не сумела выйти в финал Уимблдона-2026.
В полуфинале украинка в двух сетах проиграла Линде Носковой (Чехия, WTA 12) за 1 час и 25 минут.
Уимблдон-2026. 1/2 финала
Марта Костюк (Украина) [12] – Линда Носкова (Чехия) [9] – 4:6, 4:6
Марта впервые в карьере сыграла в полуфинале Уимблдона и во второй раз на турнирах Grand Slam. В июне Костюк уступила Мирре Андреевой на этой стадии Ролан Гаррос.
Носкова в финале Уимблдона поборется со своей соотечественницей Каролиной Муховой.
Статистика матча
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мейджору на неулюбленій траві - це теж дуже круто. Марті дяка за турнір.
Чекаємо на мінімум ще один півфінал на ЮСО
Дякую, Марта, за чудовий турнір, та яскраві емоції, далі буде!
А так не скажу що Марта погано зіграла, її гру було заблоковано.