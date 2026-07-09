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  4. Костюк проиграла Носковой и не сумела выйти в финал Уимблдона-2026
Уимблдон
09 июля 2026, 20:10 | Обновлено 09 июля 2026, 20:33
8024
98

Костюк проиграла Носковой и не сумела выйти в финал Уимблдона-2026

Марта уступила Линде в двух сетах и покинула травяной мейджор

09 июля 2026, 20:10 | Обновлено 09 июля 2026, 20:33
8024
98 Comments
Костюк проиграла Носковой и не сумела выйти в финал Уимблдона-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 13) не сумела выйти в финал Уимблдона-2026.

В полуфинале украинка в двух сетах проиграла Линде Носковой (Чехия, WTA 12) за 1 час и 25 минут.

Уимблдон-2026. 1/2 финала

Марта Костюк (Украина) [12] – Линда Носкова (Чехия) [9] – 4:6, 4:6

Марта впервые в карьере сыграла в полуфинале Уимблдона и во второй раз на турнирах Grand Slam. В июне Костюк уступила Мирре Андреевой на этой стадии Ролан Гаррос.

Носкова в финале Уимблдона поборется со своей соотечественницей Каролиной Муховой.

Статистика матча

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 98
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Другий просра...ний шанс на Шолом. Як і на РГ на подальшому шляху були цілком прохідні суперниці. Ні тобі бульбозавру, ні тобі Риби.... Але але але.... Якось знов безпорадно програний півфінал. Прогрес звісно величезний, але вболівальники теж підняли планку очікувань - всі бажають Шолом!!!
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+14
Все одно це проривний сезон, за що Марті респект.
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+13
Зато комментатор сидела считала очки какие Марта заработает в случае победы. Лучше бы матч комментировала нормально.
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+10
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Марта проводить сильний сезон,але якщо вона не збавиться своїх вад,то півфінал ВШ її межа,як і у Світоліной. Без сталої подачі можна завоювати 20 титулів,але не ВШ.Сьогодні дівчисько показала,що воно таке перша подача,побачите,вона і шолом візьме. Її ж хтось навчив цьому, чому наші дівчата платять великі гроші тренерам,які не здатні навчит їх тому, чому навчають чеські тренера навіть дітей?
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+7
Дякуємо за турнір. Зичимо майбутніх перемог! 
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+6
Рано Марті бути першою ракеткою України.
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+6
відверто дніщенська гра Марти сьогодні. мабуть, перегоріла і програла ще до матчу
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+6
Показать Скрыть 2 ответа
«Мартою Костюк українцям треба пишатися»
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+6
На жаль, Марта не показала свою гру сьогодні
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+5
Сталося те , що й у півфіналі РГ з андрєєвою - перегоріла та сама віддала матч . Носковій навіть не потрібно було показувати щось надзвичайне . Нажаль для Марти , для всіх вболівальників тенісу в Україні. Але потрібно подякувати Марті за всі емоції та приємні миті вдалих матчів . В неї ще все попереду. Вона на правильному шляху 🇺🇦👊👏
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+5
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Все решила подача, чешка гораздо лучше подавала, а Марта в концовке каждого сета просто перегорела, без подачи такие игры невыигрываются 
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+5
На жаль. Носкова сьогодні була просто краще. Буває. Але півфінал
мейджору на неулюбленій траві - це теж дуже круто. Марті дяка за турнір.
Чекаємо на мінімум ще один півфінал на ЮСО 
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+5
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Успіх величезний, але сьогодні гра дно…
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+4
Дякую Марті за хороший виступ. Поразка, але я впевнений далі не одна перемога.  Хороший виступ, за який ні каплі не соромно 
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+4
Цей п/ф вже кращий за попередній, можливо на ЮСО спробує зазіхнути і на фінал. Але мені досі незрозуміло, чому 19-ти річна болотна і 21-на чешка ментально сильніши за Мартулю, яка вже понад 9-ть років у турі? 
Дякую, Марта, за чудовий турнір, та яскраві емоції, далі буде!
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+3
Как только начинаю смотреть трасляцию, так сразу поразка 
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+3
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Шкарпетка підібрала вдалу тактику під Марту, монотонно збила темп, гарна подача, а у вирішальний сет додавала. І без нервів. 
А так не скажу що Марта погано зіграла, її гру було заблоковано.
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+3
Більше невимушених сьогодні,ніж у суперниці це й стало вирішальним.Але на цьому життя не закінчилося.Дякую Марті за турнір,за той позитив який вона подарувала тут своєї грой!Чекаю півфіналу на ЮС опен,може там вдасться зламати прокляття півфіналів для українок!Хай щастить!Всім сильно не засмучиватися,все буде Україна!
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+3
Добре що не під нуль програвала пів сету як на Ролан Гарос, хоча там вона фавориткою не була. Можна було передбачити що після такого тривалий час не відновиться від такої поразки. Хоча напевно їй все таки головне що вона трохи тенісна зірка, особливо після сьогодні де програла мінімально.Та й тут такий для мене незрозумілий момент. Чому жінки в тенісі, половину з них на мейджорах грають чвертьфінал за день до півфіналу. Де ж час на відновлення. зрозуміло що вчора грала і Носкова, але думаю дял Костюк це мало набагато більший вплив. Бо було помітно що просто вибивала в сітку на прийомі. Ще в першому сеті.
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+2
Марті всі маєм подякувати за цей турнір, вона молодчинка! З перших геймів було видно , що вона програє в психологічному аспекті, не в техніці. Молодець! Чекаю на USO
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+2
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