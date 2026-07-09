Скляр выбила «нейтралку» и вышла в полуфинал юниорского Уимблдона-2026

15-летняя украинская теннисистка Полина Скляр (WTA 971) пробилась в полуфинал юниорского Уимблдона-2026.

В четвертьфинале украинка в трех сетах переиграла седьмую сеяную Марию Макарову за 2 часа и 24 минуты.

Уимблдон-2026. Девушки, 1/4 финала

Мария Макарова [7] – Полина Скляр (Украина) [15] – 3:6, 7:6 (7:3), 4:6

Скляр впервые сыграла против Макаровой.

Помимо Макаровой, Полина на травяном мейджоре также справилась с Екатериной Доценко, Алиссой Джеймс и Майей Илинкой Бурческу.

Скляр впервые в карьере добралась до полуфинала турнира Grand Slam. Полина лишь третий раз в карьере выступает на слэме – Australian Open 2026 и Ролан Гаррос 2026 она покинула на стадии 1/16 финала.

В полуфинале Уимблдона Полина поборется с победительницей поединка Цюй Ихань – Анна Пушкарева.