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Уимблдон
09 июля 2026, 15:39 | Обновлено 09 июля 2026, 15:47
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Скляр выбила «нейтралку» и вышла в полуфинал юниорского Уимблдона-2026

Полина Скляр одолела Марию Макарову в четвертьфинале травяного мейджора

09 июля 2026, 15:39 | Обновлено 09 июля 2026, 15:47
2225
18 Comments
Скляр выбила «нейтралку» и вышла в полуфинал юниорского Уимблдона-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Полина Скляр
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15-летняя украинская теннисистка Полина Скляр (WTA 971) пробилась в полуфинал юниорского Уимблдона-2026.

В четвертьфинале украинка в трех сетах переиграла седьмую сеяную Марию Макарову за 2 часа и 24 минуты.

Уимблдон-2026. Девушки, 1/4 финала

Мария Макарова [7] – Полина Скляр (Украина) [15] – 3:6, 7:6 (7:3), 4:6

Скляр впервые сыграла против Макаровой.

Помимо Макаровой, Полина на травяном мейджоре также справилась с Екатериной Доценко, Алиссой Джеймс и Майей Илинкой Бурческу.

Скляр впервые в карьере добралась до полуфинала турнира Grand Slam. Полина лишь третий раз в карьере выступает на слэме – Australian Open 2026 и Ролан Гаррос 2026 она покинула на стадии 1/16 финала.

В полуфинале Уимблдона Полина поборется с победительницей поединка Цюй Ихань – Анна Пушкарева.

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Полина Скляр юниорский теннис Уимблдон-2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 18
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Браво!!!
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+7
Молодец, справилась с эмоциями.
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+5
Яка різниця, хто наскільки в ранньому віці що виграв. Я думає це не дуже принципово. Джокович ніби нічого особливого по юніорам не вигравав і перший шолом взяв не дуже вже юним, але ким став
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0
Спеціалісти, підкажіть, що це за дівчина Поліна, який рівень має на свій вік і чи можна її порівняти з Мартою, яка також блищала у якої 15?
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-1
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Мені теніс її подобається ,головне прогресувати і не перетворитися в Костюк ,Ястремську чи ще гірше в Снігур .А ще мене дуже дивує чого Скляр не грає пару з Белінською ?Вони що не знають одна про одну чи погано спілкуються ?
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-10
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