В стартовом матче 1/4 финала чемпионата мира 2026 года встречались сборные Франции и Марокко.

Напомним, эти команды играли между собой в полуфинале прошлого мундиаля. Тогда сильнее оказались французы, победившие со счетом 2:0.

Разумеется, игра проходила по французскому сценарию. Подопечные Дидье Дешама заперли соперника у его штрафной площади и практически не выпускали марокканцев с их половины поля, раз за разом проводя позиционные атаки. Так продолжалось почти весь первый тайм.

Он так и завершился со счетом 0:0, хотя еще в середине тайма французы могли открыть счет, поскольку Мбаппе заработал пенальти. Были версии, что одиннадцатиметрового не было, ведь Мбаппе начал падать еще до контакта с Мазрауи. Однако арбитр отказался даже смотреть повтор и сразу указал на одиннадцатиметровую отметку.

Разумеется, исполнять приговор судьи взялся Мбаппе и сделал это крайне неудачно. Он легонько покатил мяч в правый от себя угол ворот, а голкипер Марокко Буну спокойно намертво забрал его.

Вскоре после этого момента мог открывать счет Дуэ. Однако, имея возможность отдать передачу налево или направо партнеру, он решил пробить сам. Позиция была неплохой, но Буну и на этот раз выручил свою команду.

Дальше все продолжалось так, как уже было сказано ранее: атаки Франции и практически полное отсутствие ответа со стороны Марокко. Однако мяч в сетке ворот до перерыва так и не побывал.

Во втором тайме Марокко немного отодвинуло игру от своих ворот. Соответственно, футболисты африканской команды стали чаще появляться с мячом на половине поля соперника. Однако сценарий матча оставался примерно таким же: Франция атаковала, Марокко оборонялось.

Активен в составе французов был Олисе. Правда, ему гораздо лучше удавалось ассистировать партнерам, чем забивать самому. Напомним, что звезда «Баварии» до сих пор ни разу не отличился на этом мундиале, однако уже записал на свой счет пять результативных передач.

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Начало складываться впечатление, что матч катится к экстра-таймам, поскольку все происходило взвешенно, академично спокойно и почти без моментов. Однако на авансцену вышел тот, кто и должен был это сделать.

Мбаппе не реализовал пенальти, но забил с куда менее выгодной позиции. Получив мяч на линии штрафной площади, он словно рукой уложил его под правую штангу. У Буну не было ни единого шанса спасти свою команду. Этот мяч стал для Мбаппе восьмым на ЧМ, он догнал Лионеля Месси, у которого столько же, однако Месси свой матч еще не сыграл.

Как-то сразу стало ясно, что в этом матче все решено. Совершенно не складывалось впечатление, что Марокко сумеет отыграться. Тем более что уже через шесть минут счет стал 2:0.

Дембеле подхватил мяч в центре поля, почти без какого-либо сопротивления протащил его к линии штрафной площади и точно пробил из-под защитника в правый угол. Буну дотянулся до мяча, но отбить его не сумел.

Getty Images/Global Images Ukraine

Логично, что если при счете 1:0 Марокко выглядело без шансов, то при 2:0 ситуация стала только хуже. Те редкие полумоменты, которые возникали у ворот Меньяна, абсолютно не несли угрозы. А Франция скорее могла забить третий мяч, чем пропустить в свои ворота. Даже замена сошедшего с поля из-за повреждений Мбаппе не помогла африканцам

Таким образом, возможно, немного сэкономив силы, Франция спокойно победила со счетом 2:0 и вышла в полуфинал, где сыграет с победителем пары Бельгия – Испания.

ЧМ-2026 по футболу. 1/4 финала

Франция – Марокко – 2:0

Голы: Мбаппе, 60, Дембеле, 66

Предупреждение: Диоп, 63

На 27 минуте Мбаппе (Франция) не забил пенальти (вратарь)

Франция: Меньян – Кунде (Гюсто, 87), Упамекано, Салиба, Динь – Коне (Заир-Эмери, 71), Рабьо – Дембеле, Олисе, Дуэ (Барколя, 77) – Мбаппе (Матета, 77)

Марокко: Буну – Хакими, Диоп, Мазрауи, Салах-Эдин (Эль-Вахди, 74) – Буадди (Амрабат, 62), Эль-Айнауи – Диас (Яссин, 74), Унаи, Эль-Ханнус (Рахими, 62) – Тальби (Сбаи, 85)

Арбитр: Факундо Тельо (Аргентина)

Стадион: «Бостон Стедиум» (Фоксборро, США)

ФРАНЦИЯ - МАРОККО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА