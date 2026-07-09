9 июля на Джиллетт Стэдиум пройдет матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу, в котором сыграют национальные сборные Франции и Марокко.

Поединок начнется в 23:00 по киевскому времени.

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Франция

Команда по праву считается одной из сильнейших, причем особенно хорошо проявляет себя именно на мундиалях. В 2018-м году получилось взять титул, в Катаре в финале только в серии пенальти везучее оказалась Аргентина. Да и на нынешний турнир подопечные Дешама квалифицировались без проблем, только в Исландии сыграв вничью, выиграв все остальные матчи, в том числе дважды у Украины.

В Северной Америке у Мбаппе и компании и вовсе стопроцентные результаты. В групповом раунде последовательно обыграли Сенегал, Ирак и Норвегию, правда, последняя выставила второй состав. Ну, а в плей-офф получилось разгромить 3:0 шведов, а вот с Парагваем пришлось помучиться - только за счет пенальти, назначенном с помощью VAR, оформили 1:0. Его реализовал Килиан, что ведет гонку за статус бомбардира №1 и этого турнира, и в истории.

Марокко

Сборная была сенсацией предыдущего чемпионата мира - тогда она, первой изо всех представителей Африки, дошла до полуфинала. И до сих пор держит высокую планку. Да, зимой на домашнем КАН выиграла с мега-скандалом, за счет технической победы над Сенегалом в финале. Но до этого и квалификацию блистательно прошли, и выиграли и Чемпионат Африканских Наций, и Арабский кубок.

На мундиале Хакими и компания начали с ничьей - но против Бразилии, причем той пришлось отыгрываться. Счет 1:1 повторили уже в 1/16 финала, с Нидерландами, после побед над Шотландией и Гаити в своей группе. Но и голландцев обыграли, по пенальти, и дожали Канаду - забили все же после перерыва, а когда хозяева турнира понеслись сравнивать, довели в концовке до 3:0 с дублем Унаи.

Статистика личных встреч

В товарищеских поединках было по две победы французов и ничьи. А на прошлом чемпионате мира подопечные Дешама оформили уверенные 2:0 в полуфинале.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в реванш номинальных гостей и ждут новой победы вице-чемпионов. Но в любом случае яркого зрелища ждать не стоит - берем тотал меньше 2,5 голов.

Прогноз Sport.ua: Тотал меньше 2.5 за 1.85 по линии БК betking.