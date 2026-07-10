Франция – Марокко – 2:0. Мбаппе, Дембеле и полуфинал ЧМ. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала чемпионата мира 2026
9 июля сборные Франции и Марокко провели матч 1/4 финала чемпионата мира 2026.
Команды сыграли на Джиллетт Стэдиум в Фоксборо. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу французов.
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Голами отличились звездные Килиан Мбаппе и Усман Дембеле, для которых это уже 8-й и 5-й забитый мяч соответственно на этом мундиале.
У Мбаппе мог быть и дубль, но он не реализовал пенальти в середине первого тайма – сейв оформил Яссин Буну.
Франция в полуфинале ЧМ-2026 сыграет с победителем пары Испания – Бельгия.
ЧМ-2026. 1/4 финала
Франция – Марокко – 2:0
Голы: Мбаппе, 60, Дембеле, 66
Нереализованный пенальти: Мбаппе, 28 (Франция)
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0 Мбаппе, 60 мин.
ГОЛ! 2:0 Дембеле, 66 мин.
События матча
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