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  4. Франция – Марокко – 2:0. Мбаппе, Дембеле и полуфинал ЧМ. Видео голов, обзор
Чемпионат мира
Франция
09.07.2026 23:00 – FT 2 : 0
Марокко
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Чемпионат мира
10 июля 2026, 01:30 | Обновлено 10 июля 2026, 01:31
5593
0

Франция – Марокко – 2:0. Мбаппе, Дембеле и полуфинал ЧМ. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала чемпионата мира 2026

10 июля 2026, 01:30 | Обновлено 10 июля 2026, 01:31
5593
0
Франция – Марокко – 2:0. Мбаппе, Дембеле и полуфинал ЧМ. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine
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9 июля сборные Франции и Марокко провели матч 1/4 финала чемпионата мира 2026.

Команды сыграли на Джиллетт Стэдиум в Фоксборо. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу французов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами отличились звездные Килиан Мбаппе и Усман Дембеле, для которых это уже 8-й и 5-й забитый мяч соответственно на этом мундиале.

У Мбаппе мог быть и дубль, но он не реализовал пенальти в середине первого тайма – сейв оформил Яссин Буну.

Франция в полуфинале ЧМ-2026 сыграет с победителем пары Испания – Бельгия.

ЧМ-2026. 1/4 финала

Франция – Марокко – 2:0

Голы: Мбаппе, 60, Дембеле, 66

Нереализованный пенальти: Мбаппе, 28 (Франция)

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Мбаппе, 60 мин.

ГОЛ! 2:0 Дембеле, 66 мин.

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (Франция), асcист Килиан Мбаппе.
60’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Франция), асcист Дезире Дуэ.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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