Сетка плей-офф чемпионата мира 2026. Определен первый полуфиналист
Сборная Франции одолела Марокко и первой вышла в 1/2 финала мундиаля
Сборная Франции вышла в полуфинал чемпионата мира 2026.
9 июля французы переиграли Марокко со счетом 2:0 благодаря голам Килиана Мбаппе и Усмана Дембеле.
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Франция стала первым полуфиналистом мундиаля. Следующим соперником французов будет победитель пары Испания – Бельгия.
Франция на третьем чемпионате мира подряд вышла в полуфинал. В 2018 году подопечные Дидье Дешама выиграли трофей, а в 2022 уступили Аргентине в поединке за трофей.
На ЧМ-2026 французы выиграли все шесть матчей: Сенегал (3:1), Ирак (3:0), Норвегия (4:1), Швеция (3:0), Парагвай (1:0), Марокко (2:0).
ЧМ-2026. 1/4 финала
Франция – Марокко – 2:0
Голы: Мбаппе, 60, Дембеле, 66
Нереализованный пенальти: Мбаппе, 28 (Франция)
Видеообзор матча
Пары 1/4 финала ЧМ-2026
- 09.07. 23:00. Франция – Марокко – 2:0
- 10.07. 22:00. Испания – Бельгия
- 12.07. 00:00. Норвегия – Англия
- 12.07. 04:00. Аргентина – Швейцария
Сетка плей-офф ЧМ-2026
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