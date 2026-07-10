Сетка плей-офф чемпионата мира 2026. Определен первый полуфиналист

Сборная Франции вышла в полуфинал чемпионата мира 2026.

9 июля французы переиграли Марокко со счетом 2:0 благодаря голам Килиана Мбаппе и Усмана Дембеле.

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Франция стала первым полуфиналистом мундиаля. Следующим соперником французов будет победитель пары Испания – Бельгия.

Франция на третьем чемпионате мира подряд вышла в полуфинал. В 2018 году подопечные Дидье Дешама выиграли трофей, а в 2022 уступили Аргентине в поединке за трофей.

На ЧМ-2026 французы выиграли все шесть матчей: Сенегал (3:1), Ирак (3:0), Норвегия (4:1), Швеция (3:0), Парагвай (1:0), Марокко (2:0).

ЧМ-2026. 1/4 финала

Франция – Марокко – 2:0

Голы: Мбаппе, 60, Дембеле, 66

Нереализованный пенальти: Мбаппе, 28 (Франция)

Видеообзор матча

Пары 1/4 финала ЧМ-2026

09.07. 23:00. Франция – Марокко – 2:0

– Марокко – 2:0 10.07. 22:00. Испания – Бельгия

12.07. 00:00. Норвегия – Англия

12.07. 04:00. Аргентина – Швейцария

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