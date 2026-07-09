В четверг, 9 июля, состоится поединок четвертьфинала чемпионата мира-2026, в котором встретятся сборные Франции и Марокко. Матч пройдет в Бостоне (США), начало – в 23:00 по Киеву.

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Четыре года назад эти команды уже пересекались на мундиале. Тогда в полуфинале чемпионата мира-2022 французы одержали победу со счетом 2:0, а теперь марокканцы получили отличный случай взять реванш и впервые в истории пробиться в полуфинал мирового первенства. В то же время команда Дидье Дешама стремится в третий раз подряд войти в четверку лучших сборных планеты, поэтому компромиссов в этом противостоянии точно не будет.

Отметим, что французы являются главными претендентами на получение титула ЧМ в этом году. В группе «ле бле» заняли первое место, в 1/16 спокойно одолели Швецию (3:0), а в 1/8 минимально победили Парагвай. Марокко заняло второе место в группе, а в плей-офф уже успело пройти Нидерланды (в серии пенальти) и Канаду (3:0).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Франция – Марокко в украинской версии сайта.