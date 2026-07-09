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Франция
09.07.2026 23:00 – 14 0 : 0
Марокко
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Чемпионат мира
09 июля 2026, 22:59 | Обновлено 09 июля 2026, 23:14
1563
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Франция – Марокко. Текстовая трансляция. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/4 финала ЧМ-2026

09 июля 2026, 22:59 | Обновлено 09 июля 2026, 23:14
1563
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Франция – Марокко. Текстовая трансляция. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine
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В четверг, 9 июля, состоится поединок четвертьфинала чемпионата мира-2026, в котором встретятся сборные Франции и Марокко. Матч пройдет в Бостоне (США), начало – в 23:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Четыре года назад эти команды уже пересекались на мундиале. Тогда в полуфинале чемпионата мира-2022 французы одержали победу со счетом 2:0, а теперь марокканцы получили отличный случай взять реванш и впервые в истории пробиться в полуфинал мирового первенства. В то же время команда Дидье Дешама стремится в третий раз подряд войти в четверку лучших сборных планеты, поэтому компромиссов в этом противостоянии точно не будет.

Отметим, что французы являются главными претендентами на получение титула ЧМ в этом году. В группе «ле бле» заняли первое место, в 1/16 спокойно одолели Швецию (3:0), а в 1/8 минимально победили Парагвай. Марокко заняло второе место в группе, а в плей-офф уже успело пройти Нидерланды (в серии пенальти) и Канаду (3:0).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Франция – Марокко в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Франция
9 июля 2026 -
23:00
Марокко
Победа Франции 1.6 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 5
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Марокко молодцы, но я за Олисе, а вообще за Холланда 
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+1
За Марокко ☝️
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0
После финального свистка я назову выгрышный счёт.
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0
Прогноз: Марокко не програє.
Рахунок: думаю 2:2 десь.
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-1
По барабану... раз Динамо не выиграло. Всем - спать
Ответить
-1
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