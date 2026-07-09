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Уимблдон
09 июля 2026, 18:15 | Обновлено 09 июля 2026, 18:20
3030
13

Через боль. Определена первая финалистка Уимблдона-2026

Каролина Мухова, держась за живот, вырвала победу у Коко Гауфф на супертай-брейке

09 июля 2026, 18:15 | Обновлено 09 июля 2026, 18:20
3030
13 Comments
Через боль. Определена первая финалистка Уимблдона-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролина Мухова
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Чешская теннисистка Каролина Мухова (WTA 9) стала первой финалисткой Уимблдона-2026!

В полуфинале чешка в трех сетах на супертай-брейке вырвала победу у Коко Гауфф (США, WTA 7) за 2 часа и 38 минут.

Уимблдон-2026. 1/2 финала

Каролина Мухова (Чехия) [10] – Коко Гауфф (США) [7] – 6:2, 1:6, 7:6 (12:10)

В 11-м гейме третьей партии Мухова схватилась за живот и, судя по всему, боль отпустила ее только под конец матча.

В финале Уимблдона Каролина сыграет с победительницей поединка Марта Костюк – Линда Носкова.

Мухова впервые в карьере вышла в финал Уимблдона и во второй раз на турнире Grand Slam.

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Каролина Мухова Коко Гауфф Уимблдон-2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 13
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Думаю, чехам однієї представниці у фіналі буде достатньо 
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+11
Матч достойний фіналу. Такі неймовірні розіграші. Коко її дитяча помилка
на матч-поінті, якою вона фактично подарувала Муховій фінал, мабуть всю ніч буде
снитися
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+7
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З приємного про наших поза Вімблдоном)
Анастасія Соболєва в німецькому Ашаффенбурзі перемогла першу сіяну Л. Бронцетті (WTA 125) і вийшла у чвертьфінал W100, де зіграє з словенкою Д. Якуповіч (WTA 358) Молодчинка Настя!!! З перемогою!!! І успіхів далі!!!
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+5
Показать Скрыть 2 ответа
Дивися цей трилер. Матч був вогонь. Такі качелі , то в один, то в інший бік. Довгі розіграші по 50—80 сек. Мухова виграла тайбрейк на моральновольових. Але які розіграші і мертві мʼячі тягнула Гофф!!!
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+2
Перебіг подій на користь Марти, якщо звісно вона зробить перший крок сьогодні
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+2
Мухова літала по корту як скажена муха! 
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-1
Погано .Хоч гра мені Мухової подобається ,але тепер у Носкової буде ще більше натхнення. А тепер чекаємо сенсації від Костюк ,бо не зрозуміло чому це вона фаворитка ?
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-6
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Ну це у будь-якому випадку лапті. Навіть якщо Костюк туда вийде. Ця Мухова для всіх наших - криптоніт. Скільки пам'ятаю її зустрічі з українськими тенісистками - завжди вона наших виносить вперед ногами. 
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-11
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