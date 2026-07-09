Через боль. Определена первая финалистка Уимблдона-2026
Каролина Мухова, держась за живот, вырвала победу у Коко Гауфф на супертай-брейке
Чешская теннисистка Каролина Мухова (WTA 9) стала первой финалисткой Уимблдона-2026!
В полуфинале чешка в трех сетах на супертай-брейке вырвала победу у Коко Гауфф (США, WTA 7) за 2 часа и 38 минут.
Уимблдон-2026. 1/2 финала
Каролина Мухова (Чехия) [10] – Коко Гауфф (США) [7] – 6:2, 1:6, 7:6 (12:10)
В 11-м гейме третьей партии Мухова схватилась за живот и, судя по всему, боль отпустила ее только под конец матча.
В финале Уимблдона Каролина сыграет с победительницей поединка Марта Костюк – Линда Носкова.
Мухова впервые в карьере вышла в финал Уимблдона и во второй раз на турнире Grand Slam.
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