Через боль. Определена первая финалистка Уимблдона-2026

Чешская теннисистка Каролина Мухова (WTA 9) стала первой финалисткой Уимблдона-2026!

В полуфинале чешка в трех сетах на супертай-брейке вырвала победу у Коко Гауфф (США, WTA 7) за 2 часа и 38 минут.

Уимблдон-2026. 1/2 финала

Каролина Мухова (Чехия) [10] – Коко Гауфф (США) [7] – 6:2, 1:6, 7:6 (12:10)

В 11-м гейме третьей партии Мухова схватилась за живот и, судя по всему, боль отпустила ее только под конец матча.

В финале Уимблдона Каролина сыграет с победительницей поединка Марта Костюк – Линда Носкова.

Мухова впервые в карьере вышла в финал Уимблдона и во второй раз на турнире Grand Slam.