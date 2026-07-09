ВИДЕО. В одном ударе от финала: упущенный матчбол Гауфф против Муховой
Коко была близка к победе в полуфинале Уимблдона, но сыграла «хитрее»
Американская теннисистка Коко Гауфф (WTA 7) была близка к тому, чтобы выйти в финал Уимблдона-2026.
9 июля Гауфф проиграла полуфинальный матч мейджора Каролине Муховой (Чехия, WTA 9) на супертай-брейке третьего сета – 2:6, 6:1, 6:7 (10:12).
У Коко был матчбол на своей подаче при счете 9:8. Американка отлично подала, заставив Мухову ответить далеко не самым акцентированным ударом.
Гауфф удачно подошла к мячу и с хав-корта решила пробить не навылет, а сыграть «хитрее» – сделала укороченный. Как можно было догадаться по счету, Коко проиграла этот поинт, попав в сетку.
Мухова в финале Уимблдона-2026 встретится с победительницей пары Марта Костюк – Линда Носкова.
ВИДЕО. В одном ударе от финала: упущенный матчбол Гауфф против Муховой
Gauff va ***** ******* !— 🛩️ (@REKTKAZ) July 9, 2026
Bien truqué ça c’est pas possible #Gauff #Tennis #WTA pic.twitter.com/XXfKfLrYP4
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Олимпиакос выиграл товарищеский матч в Ракува
Выясняем, что «бело-синие» имеют перед стартом новой кампании в еврокубках