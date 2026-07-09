Американская теннисистка Коко Гауфф (WTA 7) была близка к тому, чтобы выйти в финал Уимблдона-2026.

9 июля Гауфф проиграла полуфинальный матч мейджора Каролине Муховой (Чехия, WTA 9) на супертай-брейке третьего сета – 2:6, 6:1, 6:7 (10:12).

У Коко был матчбол на своей подаче при счете 9:8. Американка отлично подала, заставив Мухову ответить далеко не самым акцентированным ударом.

Гауфф удачно подошла к мячу и с хав-корта решила пробить не навылет, а сыграть «хитрее» – сделала укороченный. Как можно было догадаться по счету, Коко проиграла этот поинт, попав в сетку.

Мухова в финале Уимблдона-2026 встретится с победительницей пары Марта Костюк – Линда Носкова.

ВИДЕО. В одном ударе от финала: упущенный матчбол Гауфф против Муховой