Холанд удивил Бразилию, шоу Кейна и Беллингема, Украина U-19 выбила Италию
Главные новости за 5 июля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 5 июля.
1. Норвегия благодаря дублю Холанда одолела Бразилию в 1/8 финала ЧМ
Гол Неймара не помог выйти в четвертьфинал чемпионата мира
2. Выжили в аду. Англия в сумасшедшем матче обыграла Мексику
Англия в меньшинстве удержала преимущество в игре 1/8 финала ЧМ
3. Сине-желтый нокаут. Украина выбила Италию с Евро-2026 U-19
Команда Михайленко оставила итальянцев за бортом плей-офф
4. Таблицы Евро U-19. Определены полуфиналисты: с кем сыграет Украина?
В 1/2 финала встретятся: Украина – Германия, Испания – Хорватия
5. ОФИЦИАЛЬНО. Неймар завершил карьеру в сборной Бразилии
Вингер сыграл свой последний матч за Селесао
6. Украина разгромила Данию в последнем матче 1-го раунда отбора ЧМ
Сине-желтые баскетболисты выиграли с разницей в 30 очков
7A. Джокович пробился в четвертьфинал Уимблдона и побил рекорд Федерера
В 1/8 финала Новак в 4 сетах переиграл Романа Сафиуллина
7B. Стародубцева проиграла матч 1/16 финала парного разряда на Уимблдоне
Украинка вместе с Пейтон Стернс уступили тандему Мухаммад / Штоллар
8. Сенсационная победа Леклера. Невероятная гонка Ф-1 в Великобритании
Кими Антонелли не набрал очки
9. Деревянные дети папы Карло и его болотная карма
О вылете сборной Бразилии с чемпионата мира 2026
10. 22 года коту под хвост? Что дал украинскому футболу лимит на легионеров
Попытка понять, когда и почему свернули не туда
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