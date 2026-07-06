Холанд удивил Бразилию, шоу Кейна и Беллингема, Украина U-19 выбила Италию

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 5 июля.

1. Норвегия благодаря дублю Холанда одолела Бразилию в 1/8 финала ЧМ

Гол Неймара не помог выйти в четвертьфинал чемпионата мира

2. Выжили в аду. Англия в сумасшедшем матче обыграла Мексику

Англия в меньшинстве удержала преимущество в игре 1/8 финала ЧМ

3. Сине-желтый нокаут. Украина выбила Италию с Евро-2026 U-19

Команда Михайленко оставила итальянцев за бортом плей-офф

4. Таблицы Евро U-19. Определены полуфиналисты: с кем сыграет Украина?

В 1/2 финала встретятся: Украина – Германия, Испания – Хорватия

5. ОФИЦИАЛЬНО. Неймар завершил карьеру в сборной Бразилии

Вингер сыграл свой последний матч за Селесао

6. Украина разгромила Данию в последнем матче 1-го раунда отбора ЧМ

Сине-желтые баскетболисты выиграли с разницей в 30 очков

7A. Джокович пробился в четвертьфинал Уимблдона и побил рекорд Федерера

В 1/8 финала Новак в 4 сетах переиграл Романа Сафиуллина

7B. Стародубцева проиграла матч 1/16 финала парного разряда на Уимблдоне

Украинка вместе с Пейтон Стернс уступили тандему Мухаммад / Штоллар

8. Сенсационная победа Леклера. Невероятная гонка Ф-1 в Великобритании

Кими Антонелли не набрал очки

9. Деревянные дети папы Карло и его болотная карма

О вылете сборной Бразилии с чемпионата мира 2026

10. 22 года коту под хвост? Что дал украинскому футболу лимит на легионеров

Попытка понять, когда и почему свернули не туда