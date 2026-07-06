Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Неймар завершил карьеру в сборной Бразилии
Чемпионат мира
06 июля 2026, 02:18 | Обновлено 06 июля 2026, 02:21
1220
2

ОФИЦИАЛЬНО. Неймар завершил карьеру в сборной Бразилии

Вингер сыграл свой последний матч за Селесао

06 июля 2026, 02:18 | Обновлено 06 июля 2026, 02:21
1220
2 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Неймар завершил карьеру в сборной Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Вингер «Сантоса» Неймар официально объявил о завершении карьеры в национальной сборной Бразилии после поражения от сборной Норвегии (1:2) в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года:

«Я пытался, пытался, снова и снова. Все началось здесь, на стадионе Мэт-Лайф, и тут я и закончил. Теперь все кончилось».

В составе национальной сборной Бразилии Неймар провел ровно 130 матчей, забив 80 голов и сделав 59 голевых передач.

В матче против Норвегии 34-летний футболист реализовал пенальти.

Всего на прощальном для себя чемпионате мира Неймар провел 2 матча (37 минут на поле) и забил 1 гол.

В 2026 году Неймар провел 15 матчей на клубном уровне, забив 6 голов и сделав 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.

По теме:
Экс-игрок сборной Бразилии обвинил Анчелотти в вылете с ЧМ-2026
ФОТО. Машина для голов. Назван лучший игрок матча Бразилия – Норвегия
Впервые в истории чемпионатов мира три игрока забили по 7 голов
Неймар сборная Бразилии по футболу ЧМ-2026 по футболу завершение карьеры
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(37)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гвоздик назвал причину, по которой Усик сдал все чемпионские пояса
Бокс | 05 июля 2026, 04:28 0
Гвоздик назвал причину, по которой Усик сдал все чемпионские пояса
Гвоздик назвал причину, по которой Усик сдал все чемпионские пояса

Известный боксер – о решении супертяжеловеса сдать все титулы

Сетка ЧМ-2026. Франция идет дальше. Сформирована первая пара 1/4 финала
Футбол | 05 июля 2026, 06:25 7
Сетка ЧМ-2026. Франция идет дальше. Сформирована первая пара 1/4 финала
Сетка ЧМ-2026. Франция идет дальше. Сформирована первая пара 1/4 финала

Французы переиграли Парагвай со счетом 1:0 и сыграют со сборной Марокко

Первая ракетка вылетела. Осака выбила Соболенко в 1/8 финала Уимблдона-2026
Теннис | 05.07.2026, 21:05
Первая ракетка вылетела. Осака выбила Соболенко в 1/8 финала Уимблдона-2026
Первая ракетка вылетела. Осака выбила Соболенко в 1/8 финала Уимблдона-2026
Бразилия – Норвегия – 1:2. Безумный Холанд и пенальти Неймара. Видео голов
Футбол | 06.07.2026, 01:55
Бразилия – Норвегия – 1:2. Безумный Холанд и пенальти Неймара. Видео голов
Бразилия – Норвегия – 1:2. Безумный Холанд и пенальти Неймара. Видео голов
ПСЖ принял решение по Забарному перед стартом нового сезона
Футбол | 05.07.2026, 10:02
ПСЖ принял решение по Забарному перед стартом нового сезона
ПСЖ принял решение по Забарному перед стартом нового сезона
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Безславний виступ на ЧС
Ответить
+1
И винисиуса гоните в шею
Ответить
0
Популярные новости
Динамо может потерять семь футболистов перед стартом в Лиге Европы
Динамо может потерять семь футболистов перед стартом в Лиге Европы
04.07.2026, 10:01 1
Футбол
Сетка плей-офф чемпионата мира 2026. Сформированы все пары 1/8 финала
Сетка плей-офф чемпионата мира 2026. Сформированы все пары 1/8 финала
04.07.2026, 06:40 11
Футбол
Выпили всю кровь у чемпиона. Аргентина в овертайме дожала Кабо-Верде
Выпили всю кровь у чемпиона. Аргентина в овертайме дожала Кабо-Верде
04.07.2026, 03:45 44
Футбол
У Уайлдера дали официальный ответ Усику
У Уайлдера дали официальный ответ Усику
05.07.2026, 08:55
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Калюжный принял окончательное решение о своем будущем
ОФИЦИАЛЬНО. Калюжный принял окончательное решение о своем будущем
04.07.2026, 12:09 2
Футбол
Игрока сборной Украины забрал ТЦК прямо с тренировки. Известна его судьба
Игрока сборной Украины забрал ТЦК прямо с тренировки. Известна его судьба
05.07.2026, 07:50 18
Хоккей
Переговоры начались. Усик хочет подписать грандиозный контракт в боксе
Переговоры начались. Усик хочет подписать грандиозный контракт в боксе
04.07.2026, 09:17 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем