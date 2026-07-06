ОФИЦИАЛЬНО. Неймар завершил карьеру в сборной Бразилии
Вингер сыграл свой последний матч за Селесао
Вингер «Сантоса» Неймар официально объявил о завершении карьеры в национальной сборной Бразилии после поражения от сборной Норвегии (1:2) в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года:
«Я пытался, пытался, снова и снова. Все началось здесь, на стадионе Мэт-Лайф, и тут я и закончил. Теперь все кончилось».
В составе национальной сборной Бразилии Неймар провел ровно 130 матчей, забив 80 голов и сделав 59 голевых передач.
В матче против Норвегии 34-летний футболист реализовал пенальти.
Всего на прощальном для себя чемпионате мира Неймар провел 2 матча (37 минут на поле) и забил 1 гол.
В 2026 году Неймар провел 15 матчей на клубном уровне, забив 6 голов и сделав 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.
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