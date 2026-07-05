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  4. Стародубцева проиграла матч 1/16 финала парного разряда на Уимблдоне
Уимблдон
05 июля 2026, 16:49 | Обновлено 05 июля 2026, 17:11
362
0

Стародубцева проиграла матч 1/16 финала парного разряда на Уимблдоне

Украинка вместе с Пейтон Стернс уступили тандему Мухаммад / Штоллар

05 июля 2026, 16:49 | Обновлено 05 июля 2026, 17:11
362
0
Стародубцева проиграла матч 1/16 финала парного разряда на Уимблдоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева
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Украинская теннисистка Юлия Стародубцева завершила выступления в парном разряде Уимблдона-2026.

Во втором раунде украинка с напарницей Пейтон Стернс (США) проиграли тандему Эйжа Мухаммад (США) / Фанни Штоллар (Венгрия) в двух сетах за 1 час и 16 минут – 1:6, 4:6.

Это было первое очное противостояние тандемов.

На старте травяного мейджора Эйжа и Фанни обыграли тандем Людмила Киченок / Макото Ниномия.

В 1/8 финала Мухаммад и Штоллар поборются против первых сеяных Катерины Синяковой и Тейлор Таунсенд.

Уимблдон-2026. Пары, 1/16 финала

Юлия Стародубцева (Украина) / Пейтон Стернс (США) – Эйжа Мухаммад (США) / Фанни Штоллар (Венгрия) [16] – 1:6, 4:6

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Юлия Стародубцева Пейтон Стернс Эйжа Мухаммад Фанни Штоллар Уимблдон-2026
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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