Стародубцева проиграла матч 1/16 финала парного разряда на Уимблдоне
Украинка вместе с Пейтон Стернс уступили тандему Мухаммад / Штоллар
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева завершила выступления в парном разряде Уимблдона-2026.
Во втором раунде украинка с напарницей Пейтон Стернс (США) проиграли тандему Эйжа Мухаммад (США) / Фанни Штоллар (Венгрия) в двух сетах за 1 час и 16 минут – 1:6, 4:6.
Это было первое очное противостояние тандемов.
На старте травяного мейджора Эйжа и Фанни обыграли тандем Людмила Киченок / Макото Ниномия.
В 1/8 финала Мухаммад и Штоллар поборются против первых сеяных Катерины Синяковой и Тейлор Таунсенд.
Уимблдон-2026. Пары, 1/16 финала
Юлия Стародубцева (Украина) / Пейтон Стернс (США) – Эйжа Мухаммад (США) / Фанни Штоллар (Венгрия) [16] – 1:6, 4:6
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