Стародубцева проиграла матч 1/16 финала парного разряда на Уимблдоне

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева завершила выступления в парном разряде Уимблдона-2026.

Во втором раунде украинка с напарницей Пейтон Стернс (США) проиграли тандему Эйжа Мухаммад (США) / Фанни Штоллар (Венгрия) в двух сетах за 1 час и 16 минут – 1:6, 4:6.

Это было первое очное противостояние тандемов.

На старте травяного мейджора Эйжа и Фанни обыграли тандем Людмила Киченок / Макото Ниномия.

В 1/8 финала Мухаммад и Штоллар поборются против первых сеяных Катерины Синяковой и Тейлор Таунсенд.

Уимблдон-2026. Пары, 1/16 финала

Юлия Стародубцева (Украина) / Пейтон Стернс (США) – Эйжа Мухаммад (США) / Фанни Штоллар (Венгрия) [16] – 1:6, 4:6