Джокович пробился в четвертьфинал Уимблдона-2026 и побил рекорд Федерера

Именитый сербский теннисист Новак Джокович (АТР 8) вышел в четвертьфинал Уимболдонского турнира 2026.

В четвертом раунде серб в четырех сетах переиграл «нейтрала» Романа Сафиуллина (АТР 132) за 3 часа и 25 минут.

Уимблдон-2026. 1/8 финала

Роман Сафиуллин – Новак Джокович (Сербия) [7] – 6:7 (6:8), 3:6, 6:3, 3:6

Джокович провел четвертое очное противостояние против Сафиуллина и одержал четвертую победу.

Новак выиграл 106-й матч на Уимблдоне за карьеру и побил рекорд легендарного швейцарца Роджера Федеререа (105).

Количество побед Джоковича на Grand Slam: Australian Open – 104, Ролан Гаррос – 103, Уимблдон – 106, US Open – 95.

Новак на мейджоре в Британии, помимо Сафиуллина, также одолел У Ибина, Стефаноса Циципаса и Артура Риндеркнеша. Далее Джокович поборется либо с Феликсом Оже-Альяссимом, либо с Алехандро Давидовичем Фокиной.

Новак проведет 66-й четвертьфинал на мейджорах и 17-й на Уимблдоне. Джокович выходил в 1/4 финала GS в 79,5% случаев (66 из 83) своих выступлений в основной сетке одиночного разряда. Это лучший показатель среди всех теннисистов в Открытой эре.

Фото с матча (Новак Джокович)

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine