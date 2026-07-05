Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Джокович пробился в четвертьфинал Уимблдона-2026 и побил рекорд Федерера
Уимблдон
05 июля 2026, 19:09 | Обновлено 05 июля 2026, 19:35
576
1

Джокович пробился в четвертьфинал Уимблдона-2026 и побил рекорд Федерера

В четвертом раунде Новак в четырех сетах переиграл Романа Сафиуллина

05 июля 2026, 19:09 | Обновлено 05 июля 2026, 19:35
576
1 Comments
Джокович пробился в четвертьфинал Уимблдона-2026 и побил рекорд Федерера
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Именитый сербский теннисист Новак Джокович (АТР 8) вышел в четвертьфинал Уимболдонского турнира 2026.

В четвертом раунде серб в четырех сетах переиграл «нейтрала» Романа Сафиуллина (АТР 132) за 3 часа и 25 минут.

Уимблдон-2026. 1/8 финала

Роман Сафиуллин – Новак Джокович (Сербия) [7] – 6:7 (6:8), 3:6, 6:3, 3:6

Джокович провел четвертое очное противостояние против Сафиуллина и одержал четвертую победу.

Новак выиграл 106-й матч на Уимблдоне за карьеру и побил рекорд легендарного швейцарца Роджера Федеререа (105).

Количество побед Джоковича на Grand Slam: Australian Open – 104, Ролан Гаррос – 103, Уимблдон – 106, US Open – 95.

Новак на мейджоре в Британии, помимо Сафиуллина, также одолел У Ибина, Стефаноса Циципаса и Артура Риндеркнеша. Далее Джокович поборется либо с Феликсом Оже-Альяссимом, либо с Алехандро Давидовичем Фокиной.

Новак проведет 66-й четвертьфинал на мейджорах и 17-й на Уимблдоне. Джокович выходил в 1/4 финала GS в 79,5% случаев (66 из 83) своих выступлений в основной сетке одиночного разряда. Это лучший показатель среди всех теннисистов в Открытой эре.

Фото с матча (Новак Джокович)

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Скандал на Уимблдоне. Талантливую теннисистку дисквалифицировали с турнира
Арина Соболенко – Наоми Осака. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
На Уимблдоне будет новая чемпионка. У четверых есть трофей Grand Slam
Новак Джокович Роджер Федерер рекорд Уимблдон-2026 Роман Сафиуллин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо близко к ключевому трансферу лета перед еврокубками
Футбол | 05 июля 2026, 10:22 20
Динамо близко к ключевому трансферу лета перед еврокубками
Динамо близко к ключевому трансферу лета перед еврокубками

Клуб близок к подписанию правого защитника

Определена первая четвертьфиналистка Уимблдона-2026
Теннис | 05 июля 2026, 18:05 0
Определена первая четвертьфиналистка Уимблдона-2026
Определена первая четвертьфиналистка Уимблдона-2026

Джессика Пегула переиграла Иву Йович в трех сетах и пробилась в 1/4 финала

Русин объяснил, почему решил вернуться в Украину из АПЛ
Футбол | 05.07.2026, 15:49
Русин объяснил, почему решил вернуться в Украину из АПЛ
Русин объяснил, почему решил вернуться в Украину из АПЛ
Довбик определился с новым клубом и не вернется в Испанию
Футбол | 05.07.2026, 09:33
Довбик определился с новым клубом и не вернется в Испанию
Довбик определился с новым клубом и не вернется в Испанию
Ломаченко покинул Украину и принял судьбоносное решение
Бокс | 05.07.2026, 08:08
Ломаченко покинул Украину и принял судьбоносное решение
Ломаченко покинул Украину и принял судьбоносное решение
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Джок - молодець, викинув рашистську сявку.
Ответить
0
Популярные новости
Сетка плей-офф чемпионата мира 2026. Сформированы все пары 1/8 финала
Сетка плей-офф чемпионата мира 2026. Сформированы все пары 1/8 финала
04.07.2026, 06:40 11
Футбол
Динамо может потерять семь футболистов перед стартом в Лиге Европы
Динамо может потерять семь футболистов перед стартом в Лиге Европы
04.07.2026, 10:01 1
Футбол
Решение принято. Юрген Клопп выбрал команду, которую возглавит
Решение принято. Юрген Клопп выбрал команду, которую возглавит
04.07.2026, 02:32
Футбол
Переговоры начались. Усик хочет подписать грандиозный контракт в боксе
Переговоры начались. Усик хочет подписать грандиозный контракт в боксе
04.07.2026, 09:17 8
Бокс
Сетка ЧМ-2026. Франция идет дальше. Сформирована первая пара 1/4 финала
Сетка ЧМ-2026. Франция идет дальше. Сформирована первая пара 1/4 финала
05.07.2026, 06:25 7
Футбол
Игрока сборной Украины забрал ТЦК прямо с тренировки. Известна его судьба
Игрока сборной Украины забрал ТЦК прямо с тренировки. Известна его судьба
05.07.2026, 07:50 16
Хоккей
Александр Усик выбрал соперника для «последнего танца»
Александр Усик выбрал соперника для «последнего танца»
04.07.2026, 06:22 15
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем