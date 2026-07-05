22 года коту под хвост? Что дал украинскому футболу лимит на легионеров

Давайте оговорим один момент сразу: автор этих строк не является ни горячим симпатиком, ни яростным противником лимита на легионеров в украинском клубном футболе. Просто потому, что что-то искусственное, с одной стороны, всегда противоречит естественному, но с другой… Во многом без искусственного наш нынешний мир и жизнь была бы мало похожа на то, чем она является. Поэтому давайте просто что-то вспомним, что-то проанализируем, над чем-то подумаем и попытаемся понять – что дал нашему футболу лимит на легионеров и нужен ли он в УПЛ в дальнейшем, а если да, то в каком виде.

Начинать стоит с 2004 года, весной которого руководство Федерации футбола Украины (ныне эта организация носит название Украинской ассоциации футбола) утвердило норму о введении в элитном дивизионе отечественного клубного футбола ограничений на количество иностранных футболистов, одновременно присутствующих на поле в составе каждой из команд. С сезона-2004/05 разрешалось иметь по 8 легионеров на поле, в то время как трое игроков обязательно должны были являться украинцами.

Спустя три сезона в УПЛ произошло ужесточение нормы лимита на легионеров. Командам разрешалось выставлять на поле не более 7 иностранцев – правило, которое сохранилось и действовало в элитном дивизионе вплоть до завершения минувшего сезона. Сегодня уже мало кто вспомнит, но изначально сторонники введения лимита на легионеров настаивали на цифре в пять иностранцев на поле как ограничителе для каждой из команд-участниц чемпионата. Планировалось, что постепенно лимит будет ужесточаться вплоть до этого значения, но… Де-факто реформа провалилась, и в какой-то момент все заинтересованные стороны оказались согласны на «заморозку» правила с максимум семью иностранцами на поле.

Симпатики лимита на легионеров отмечали, что его введение должно способствовать увеличению количества и качества украинских талантов, их более стремительному профессиональному развитию, что однозначно положительно повлияло бы на, прежде всего, национальную сборную Украины. Однако, говоря объективно, за 22 года действия лимита «сине-желтые» лишь однажды пробились в финальную часть чемпионата мира, что является одним из очевидных мерил успеха нашей национальной команды. Все остальные попытки квалифицироваться на мундиаль со стороны украинских футболистов потерпели фиаско, хоть с лимитом, хоть без него…

В какой-то момент в УПЛ стало очевидным, что все команды-участницы просто разделились на две категории. Первым было выгоднее и/или проще вкладывать деньги в покупку иностранных исполнителей, которые оказывались способны быстрее давать результат. У вторых эффективнее получалось работать именно с доморощенными талантами, развивать их, давать путь в большой футбол и уже потом получать результат. Условным лидером первой группы можно называть «Шахтер», где уже давно олицетворяют свой вектор развития с иностранным рынком талантов. Вторую же группу также весьма условно в данном контексте возглавило «Динамо», чья академия давно пользовалась славой и умением выдавать талантов если уж и не «пачками», то вполне комфортными «порциями».

Не стоит также забывать, что в 2012 году со стороны ФФУ был сделан шаг, который в перспективе мог бы привести к тотальной отмене лимита на легионеров в его прежнем виде. Тогдашние руководители нашего футбола предлагали делать ставку не на количество украинцев в составе каждой из команд, а на количество воспитанников клубных академий. И эта идея, кажется, была наиболее трезвой из всех существовавших, однако так и оказалась погребенной под тяжелой правдой действительности.

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Справедливо ли полагать, что в случае отмены лимита на легионеров «Шахтер» мог бы полностью отказаться от украинцев и выставлять состав а-ля «Арсенал» времен Арсена Венгера, где не находилось бы места местным игрокам? Вполне. Равно как не менее справедливо считать было бы и то, что в «Динамо» вряд ли приняли бы такую же позицию, и отказались бы от многолетних наработок собственной академии. Просто потому, что каждый клуб принципиально сам волен выбирать вектор собственного развития, и любые ограничения в этом плане выглядят, мягко говоря, странными, особенно учитывая отсутствие, как мы выяснили выше, серьезных достижений со стороны национальной сборной, в интересах которой якобы и внедрялся лимит.

Сейчас, перед началом сезона-2026/27, в СМИ усиленно циркулирует информация об определенных изменениях в нормах лимита на легионеров. Якобы отныне клубам будет разрешено де-факто ставить восемь иностранцев на поле, но семеро из них, как и ранее, могут быть представителями различных стран, а тем самым «дополнительным» восьмым обязательно должен являться футболист с паспортом страны-члена Евросоюза. Таким образом, наш футбол идет на сближение с европейским, где во многих странах украинских футболистов также уже перестали или вскоре перестанут считать легионерами-«чужаками».

Казалось бы, норма правильная, учитывая реалии времени, но… Формально это будет отступлением к тому, с чего и стартовал лимит 22 года назад – к 8 иностранцам и 3 украинцам на поле. С чего боролись на то и напоролись? Очень похоже на то…

А теперь давайте просто представим, что лимит на легионеров был бы отменен в пользу обязательного включения в заявку на сезон определенного количества собственных воспитанников. Таковыми, напомним, считаются футболисты, которые провели 36 месяцев в структуре клуба до момента наступления своего 21-летия, причем вне зависимости от их национальности. Иными словами, для «Шахтера» спустя три года после подписания условный Эгиналду, купленный, когда ему было 18 становился бы клубным воспитанником и подпадал бы в заявке на сезон под эту категорию. А клубных воспитанников нужно было иметь, если бы реформа 2012 года все-таки заработала, минимум восемь в заявке, иначе та бы просто сокращалась для каждого из клубов ровно на количество «недобора».

Фактически при таком подходе каждый клуб лиги был бы четко обязан работать над развитием собственной академии, а не аренды ее у условного ФК «Львов», который много лет отдает свою школу для достижения целей какому-то из клубов УПЛ, не желающему реально заниматься молодежным вектором. Да, не всегда бы мы получали украинских воспитанников, но с другой стороны, того же условного Эгиналду еще через пару лет вполне можно было бы натурализовывать и «использовать для нужд» сборной Украины.

Но самое главное, чего бы дала возможность избежать данная реформа – это искусственного завышения цен на любого игрока более-менее пристойного уровня с украинским паспортов внутри УПЛ. Скажем, тот же Иван Калюжный был бы не так интересен «Харькову», чтобы бороться по нему с «Шахтером» и где-то даже завышать условия по личному контракту, а условный Илья Крупский оставался бы интересен, прежде всего, родной «Ворскле», где он считался бы своим воспитанником, а для остальных являлся бы просто футболистом, покупка которого никак не была бы связана с попыткой соблюсти регламентные нормы в аспекте лимита на легионеров.

Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Шапаренко против Ильи Крупского (справа)

Также отход в пользу лимита, при котором во главу угла ставятся воспитанники клуба, а не просто футболисты с украинским паспортом, позволила бы существенно «сбить» порой необоснованный уровень зарплат для некоторых игроков. Судите сами: в таком случае каждому клубу были бы нужны именно свои «академики», а не просто украинцы, особенно возрастные, которые ныне просто пользуются искусственной нормой и колесят из одного клуба в другой, выбивая там хорошие зарплаты.

Сам по себе фактор искусственности с нормами нынешнего лимита выглядит куда более высоким и значительным, нежели если бы все это работало реально во благо развития молодых игроков каждым из клубов. Второй вариант действительно похож на заботу о будущем, о новых игроках, их развитии. Первый (он же существующий) – просто «теплая ванна» для ряда игроков, не видящих при этом ни малейшего смысла куда-либо ехать, ведь в Украине им и так платят столько, что нигде получить подобное просто невозможно. Последнее было на 100% правдивым тезисом, по крайней мере, до периода начала полномасштабной фазы российско-украинской войны.

К слову, после 24 февраля 2022 года украинский клубный футбол потерял многих юных и молодых талантов. Многие из них, особенно самые перспективные, до сих пор остаются в Европе, где развиваются в академиях известных клубов, в том числе и из топ-5 чемпионатов. И сильно ли это ослабило наш футбол на уровне национальной сборной? Очевидно, что нет. Просто в таких реалиях чиновникам и тренерскому штабу юношеских, молодежной и национальной сборных нужно больше и тщательнее работать, не упуская из виду никого, кто потенциально мог бы быть заигран за «сине-желтых». Условно говоря, чтобы «наш Златан Ибрагимович» не оказался в будущем в футболке какой-то другой сборной, а не украинской.

Так же и с лимитом. Даже если бы в первых командах клубов УПЛ играло бы по 10 иностранцев (что само по себе вряд ли возможно, учитывая разные подходы и финансовые возможности всех клубов), но академии ежегодно выпускали массу футболистов, то часть из последних все равно бы ехала в Европу, подыскивая возможности для дальнейшего развития карьеры. И уже оттуда они бы попадали в сборную Украины, при надлежащем скаутинге со стороны тренерского штаба «сине-желтых». Но искусственных преград было бы меньше, а стимулов работать с академиями – больше, чтобы просто не оказываться «урезанными» по заявкам на сезон.

Впрочем, вот уже 22 года как лимит в нашей лиге присутствует, и 19 лет, как он существует в своем нынешнем виде, но что-либо глобально менять, кажется, не заинтересован никто. Клубы уже поняли и приспособились к тому, как им работать. А от УАФ, в интересах которой изначально все это и затевалось, за все это время футбольная общественность так ни разу и не услышала какого-либо анализа успешности регламентной нормы с лимитом на легионеров. Все просто предпочитают делать вид, что все и так хорошо. Хотя по факту – едва ли не половина клубов УПЛ реально то ли вообще не имеют академий и, как следствие, не развивают украинский футбол, то ли делают это только «на бумаге», подписывая партнерские соглашения с де-факто чужими проектными академиями. Ну а что, главное ведь просто четыре украинца в составе, и плевать, что эти футболисты у нас годами ходят из одной команды в другую, не давая никакого развития ни себе, ни клубам, ни лиге и институту национальных сборных в целом, ведь так выходит?..