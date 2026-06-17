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Украина. Премьер лига
17 июня 2026, 17:51 |
341
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Украинская Премьер-лига внесла изменения в регламенте о легионерах

Футболисты с гражданством стран Евросоюза будут приравниваться и украинским игрокам

17 июня 2026, 17:51 |
341
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Украинская Премьер-лига внесла изменения в регламенте о легионерах
Украинская Премьер-лига
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Украинская Премьер-лига решила внести существенные изменения в лимит на легионеров – с сезона 2026/27 европейский паспорт будет приравниваться к украинскому.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, под лимит будут попадать только те иностранные игроки, которые не имеют гражданства стран ЕС. Новая редакция регламента была представлена ​​клубам на совместной встрече в Доме футбола.

Максимальное количество легионеров, которое может одновременно находиться на поле, не изменилось (7), однако с нового сезона футболисты с паспортом Евросоюза не будут попадать под такие ограничения.

Новый регламент должен утвердить Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ), однако, ожидается, что с этим проблем не возникнет.

По итогам прошлого сезона чемпионом элитного дивизиона стал донецкий «Шахтер», второе место занял черкасский ЛНЗ, на третьей позиции разместилось житомирское «Полесье».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига лимит на легионеров легионеры
Николай Тытюк Источник: Игорь Бурбас
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То треба як в ЄС зробити ліміл - не більше 5 іноземців без паспортів ЄС. Цікаво, а в ЄС наші гравці теж вже не вважаються легіонерами?
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