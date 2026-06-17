Украинская Премьер-лига внесла изменения в регламенте о легионерах

Украинская Премьер-лига решила внести существенные изменения в лимит на легионеров – с сезона 2026/27 европейский паспорт будет приравниваться к украинскому.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, под лимит будут попадать только те иностранные игроки, которые не имеют гражданства стран ЕС. Новая редакция регламента была представлена ​​клубам на совместной встрече в Доме футбола.

Максимальное количество легионеров, которое может одновременно находиться на поле, не изменилось (7), однако с нового сезона футболисты с паспортом Евросоюза не будут попадать под такие ограничения.

Новый регламент должен утвердить Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ), однако, ожидается, что с этим проблем не возникнет.

По итогам прошлого сезона чемпионом элитного дивизиона стал донецкий «Шахтер», второе место занял черкасский ЛНЗ, на третьей позиции разместилось житомирское «Полесье».