Украинская Премьер-лига внесла изменения в регламенте о легионерах
Футболисты с гражданством стран Евросоюза будут приравниваться и украинским игрокам
Украинская Премьер-лига решила внести существенные изменения в лимит на легионеров – с сезона 2026/27 европейский паспорт будет приравниваться к украинскому.
По информации журналиста Игоря Бурбаса, под лимит будут попадать только те иностранные игроки, которые не имеют гражданства стран ЕС. Новая редакция регламента была представлена клубам на совместной встрече в Доме футбола.
Максимальное количество легионеров, которое может одновременно находиться на поле, не изменилось (7), однако с нового сезона футболисты с паспортом Евросоюза не будут попадать под такие ограничения.
Новый регламент должен утвердить Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ), однако, ожидается, что с этим проблем не возникнет.
По итогам прошлого сезона чемпионом элитного дивизиона стал донецкий «Шахтер», второе место занял черкасский ЛНЗ, на третьей позиции разместилось житомирское «Полесье».
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