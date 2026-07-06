Викинги самбу не танцуют. Норвегия благодаря дублю Холанда одолела Бразилию
Гол Неймара не помог «селесао» пройти в четвертьфинал чемпионата мира
Бразилия и Норвегия в очном матче решали, кто будет играть в четвертьфинале ЧМ-2026.
Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...
ЧМ-2026 по футболу. 1/8 финала
Бразилия – Норвегия – 1:2
Голы: Неймар, 90+10, пен – Голланд, 79, 90
Предупреждение: Неймар, 90+6
На 14 минуте Бруно Гимараеш (Бразилия) не забил пенальти (вратарь)
Бразилия: Алиссон – Данило да Силва, Маркиньос, Габриел, Дуглас — Раян (Данило Оливейра, 68), Гимараеш (Эдерсон, 79), Каземиро, Мартинелли (Неймар, 68) – Кунья (Эндрик, 58), Винисиус
Норвегия: Нюланн – Риерсон (Аурснес, 64), Айер, Хаггэм, Меллер Вольфе (Эстигор, 90+5) – Эдегор, Берге, Берг – Серлотт (Бобб, 46), Голланд, Нуса (Шельдерупп, 46)
Арбитр: Исмаил Эльфат (США)
«MetLife Stadium» (Ист-Ратерфорд, США)
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