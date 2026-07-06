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Чемпионат мира
Бразилия
05.07.2026 23:00 – FT 1 : 2
Норвегия
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Чемпионат мира
06 июля 2026, 01:06 | Обновлено 06 июля 2026, 01:56
2990
55

Викинги самбу не танцуют. Норвегия благодаря дублю Холанда одолела Бразилию

Гол Неймара не помог «селесао» пройти в четвертьфинал чемпионата мира

06 июля 2026, 01:06 | Обновлено 06 июля 2026, 01:56
2990
55 Comments
Викинги самбу не танцуют. Норвегия благодаря дублю Холанда одолела Бразилию
Getty Images/Global Images Ukraine
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Бразилия и Норвегия в очном матче решали, кто будет играть в четвертьфинале ЧМ-2026.

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

ЧМ-2026 по футболу. 1/8 финала

Бразилия – Норвегия – 1:2

Голы: Неймар, 90+10, пен – Голланд, 79, 90

Предупреждение: Неймар, 90+6

На 14 минуте Бруно Гимараеш (Бразилия) не забил пенальти (вратарь)

Бразилия: Алиссон – Данило да Силва, Маркиньос, Габриел, Дуглас — Раян (Данило Оливейра, 68), Гимараеш (Эдерсон, 79), Каземиро, Мартинелли (Неймар, 68) – Кунья (Эндрик, 58), Винисиус

Норвегия: Нюланн – Риерсон (Аурснес, 64), Айер, Хаггэм, Меллер Вольфе (Эстигор, 90+5) – Эдегор, Берге, Берг – Серлотт (Бобб, 46), Голланд, Нуса (Шельдерупп, 46)

Арбитр: Исмаил Эльфат (США)

«MetLife Stadium» (Ист-Ратерфорд, США)

БРАЗИЛИЯ - НОРВЕГИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 57
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Трудова перемога норвежців з Холандом на чолі, а тато Карло і театр буратін заслужено їдуть додому.
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+17
Любителі кацапів їдуть додому. 
А Норвегія за кілька років із найслабшої зі скандинавських збірних перетворилась на найсильнішу зі скандинавських збірних і мабуть одну з найсильніших європейських. 
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+13
Показать Скрыть 4 ответа
Заслуженные поздравления норвежцам! У Бразилии не нашлось такой "машины для забивания голов", как у Норвегии... И вратарь тоже топ
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+12
у Віні під кінець матчу нижня губа до грудей звисала...))
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+10
Вітаю 🥳 Норвегію !!! 🇳🇴  Точність пасу вирішує усе. Норвеги просто переграли мавп своєю майстерністю. Ну і Холанд авжеж — скандинавський суперстар 🥳🤩
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+9
Ще й судді мабуть два мішки кокаїну занесли. Аж надто відверто він тащив бразил далі. Безглузде останнє пенальті і доданих більше 12 хвилин у другому таймі тому підтвердження. 
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+8
- Папа Карло, ты величайший!
- Нет, Вини, ты!
- Нам очень повезло!
- Вы все фантастические, я в вас уверен!
По факту самая слабая Бразилия в истории, а весь колоссальный клубный опыт Анчелотти бесполезен в условиях сборных.
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+8
Показать Скрыть 8 ответов
Бразилам не звикати, новий ЧМ, новий позор.
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+7
радію за норвежців, дуже позитивна збірна  
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+6
Сабо помилився. Голанд затищив Норвегію до наступного раунду
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+6
Опять бразильские бабы обосрались. Сцуко. 24 года без медали чемпионата мира. Позорище. Норвеги молодцы.
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+6
Вікінгів з виходом у 1/4 ! Як добре, що норвежці відправили цю збірну Бразилії додому, щоб більше їх не бачити на цьому ЧС. Нюланн і Голанд безперечно герої матчу!.
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+5
Прочитал не "одолела Бразилию", а "отделала Бразилию"...
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
Норвежцы молодцы, респект Парням.А вот Бразилия при всём уважении сегодня на победу не наиграла
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+4
Гол Неймара? Гол судді
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+4
Дамой,півні!
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+4
Бразилия гауно. И только Ринат лохметович живёт прошлым и надрачивает на них, думая что это кудесники мяча до сих пор, везя их пачками в шахтер🙉
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+3
Показать Скрыть 2 ответа
С победой викинги! Красавцы, танцоры-бразильцы только пенальти бьют. Поэтому пусть отдыхают. RO RO  в 1/4
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+3
Молодці Руси ( гребці), а Анчелотті дурень випустив того клоуна лентюха бидлюка, зразу стало ясно що Бразилія в меншості, маю надію що більше Неймара в футболі не побачу. Холанд справжній лідер і машина забивання голів 
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+3
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Если брать другие матчи второй стадии плеофф, то те команды которые играли против фаворитов, или заведомых фаворитов, не имели хорошей атаки, не Конго против Англии, или Парагвай против Франции, только оборонятся весь матч не получится, Норвегиия имеет и атаку и полузащиту, есть кому отдать и кому завершить, и при соотвествующем подходе к игре, самоотдаче, можно претендовать на многое, конечно без благоприятных обстоятельств тоже никуда, они должны присутствовать, плюс должно быть хорошее поколение игроков, без которого тоже никуда, как таже Болгария, имела больше тридцати лет назад, такие страны не футбольные, и постоянно такое поколение не всегда будет иметь место, даже у ведущих сборных есть провалы в коленях, таже Италия например, которая уже третий раз, даже не попадает, на чемпионат мира 
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+2
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