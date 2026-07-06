Бразилия и Норвегия в очном матче решали, кто будет играть в четвертьфинале ЧМ-2026.

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ЧМ-2026 по футболу. 1/8 финала

Бразилия – Норвегия – 1:2

Голы: Неймар, 90+10, пен – Голланд, 79, 90

Предупреждение: Неймар, 90+6

На 14 минуте Бруно Гимараеш (Бразилия) не забил пенальти (вратарь)

Бразилия: Алиссон – Данило да Силва, Маркиньос, Габриел, Дуглас — Раян (Данило Оливейра, 68), Гимараеш (Эдерсон, 79), Каземиро, Мартинелли (Неймар, 68) – Кунья (Эндрик, 58), Винисиус



Норвегия: Нюланн – Риерсон (Аурснес, 64), Айер, Хаггэм, Меллер Вольфе (Эстигор, 90+5) – Эдегор, Берге, Берг – Серлотт (Бобб, 46), Голланд, Нуса (Шельдерупп, 46)

Арбитр: Исмаил Эльфат (США)

«MetLife Stadium» (Ист-Ратерфорд, США)

БРАЗИЛИЯ - НОРВЕГИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА