Бразилия – Норвегия – 1:2. Безумный Холанд и пенальти Неймара. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала чемпионата мира 2026
5 июля сборные Бразилии и Норвегии провели матч 1/8 финала чемпионата мира 2026.
Команды сыграли на стадионе Мидоулендс-арена в Ист-Рутерфорде. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу норвежцев.
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Дубль в составе Норвегии оформил неудержимый Эрлинг Холанд. Единственный гол для бразильцев на 90+10-й минуте с пенальти забил Неймар.
На 14-й мин Бруно Гимареш не реализовал 11-метровый удар – голкипер норвежцев Эрьян Нюланд сделал сейв.
Норвегия в четвертьфинале ЧМ-2026 сыграет с победителем пары Англия – Мексика.
Чемпионат мира 2026. 1/8 финала, 5 июля
Бразилия – Норвегия – 1:2
Голы: Неймар, 90+10 (пен.) – Холанд, 79, 90
Нереализованный пенальти: Бруно Гимараеш, 14 (Бразилия)
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1 Холанд, 79 мин.
ГОЛ! 0:2 Холанд, 90 мин.
ГОЛ! 1:2 Неймар, 90+10 мин.
События матча
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