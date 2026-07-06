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Чемпионат мира
Бразилия
05.07.2026 23:00 – FT 1 : 2
Норвегия
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Чемпионат мира
06 июля 2026, 01:55 | Обновлено 06 июля 2026, 01:56
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Бразилия – Норвегия – 1:2. Безумный Холанд и пенальти Неймара. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала чемпионата мира 2026

06 июля 2026, 01:55 | Обновлено 06 июля 2026, 01:56
5970
0
Бразилия – Норвегия – 1:2. Безумный Холанд и пенальти Неймара. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine
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5 июля сборные Бразилии и Норвегии провели матч 1/8 финала чемпионата мира 2026.

Команды сыграли на стадионе Мидоулендс-арена в Ист-Рутерфорде. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу норвежцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль в составе Норвегии оформил неудержимый Эрлинг Холанд. Единственный гол для бразильцев на 90+10-й минуте с пенальти забил Неймар.

На 14-й мин Бруно Гимареш не реализовал 11-метровый удар – голкипер норвежцев Эрьян Нюланд сделал сейв.

Норвегия в четвертьфинале ЧМ-2026 сыграет с победителем пары Англия – Мексика.

Чемпионат мира 2026. 1/8 финала, 5 июля

Бразилия – Норвегия – 1:2

Голы: Неймар, 90+10 (пен.) – Холанд, 79, 90

Нереализованный пенальти: Бруно Гимараеш, 14 (Бразилия)

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Холанд, 79 мин.

ГОЛ! 0:2 Холанд, 90 мин.

ГОЛ! 1:2 Неймар, 90+10 мин.

События матча

90’ +10
ГОЛ ! С пенальти забил Неймар (Бразилия).
90’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Норвегия), асcист Андреас Шельдеруп.
79’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Норвегия), асcист Андреас Шельдеруп.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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