Анчелотти пояснил, почему Бразилия проиграла Норвегии и вылетела с ЧМ-2026

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти провел пресс-конференцию после поражения от Норвегии в 1/8 финала чемпионата мира 2026:

– Карло, что не сработало из вашего плана на матч? И чего вы хотели добиться c Неймаром, Винисиусом и Эндриком в атаке?

– При счете 0:0 мы хотели добавить свежести и глубины, чтобы попытаться выиграть матч.

– Болельщики Бразилии очень расстроены. Что вы скажете им после вылета?

– Очевидно, мы глубоко расстроены. До этого момента команда провела, может быть, не выдающийся чемпионат мира, но нормальный чемпионат мира. И сегодня, считаю, мы могли заслуживать победы. Когда происходит такое, нужно понимать: поражение – это новая авантюра, новый сезон. Нужно продолжать работать и искать новые идеи. Думаю, это поражение – начало нового цикла.

– Вы не переоценили возможности Бразилии после всего одного года работы? И 35% владения мячом – это был план?

– Я считаю, что с этим составом Бразилия могла бороться до конца чемпионата мира. И сегодня, как мне казалось, команда контролировала игру. У нас были моменты. Высоко прессинговать было намного сложнее, потому что Норвегия сажала много игроков назад и очень низко опускалась. Идти в высокий прессинг было рискованно из-за скорости Холанда.

– Год назад вас встретили в Бразилии с большой поддержкой и ожиданием победы на чемпионате мира. Теперь команда вылетела. Как, по-вашему, болельщики отреагируют на вас и вашу работу?

– Я не знаю, как они отреагируют. Я знаю, что будем делать мы: продолжать работать для этой сборной, пытаться улучшаться, искать новые идеи. Это то же самое, что мы делали весь этот год. Я считаю, работа была хорошей. Футбол такой. Спорт такой. Иногда приходится справляться с грустью поражения. Я к этому довольно привык. Мы будем переживать это поражение с новым импульсом – в работе и в оценке игроков.

– Откуда теперь начинается новый цикл? Что этот чемпионат мира оставляет для будущего?

– Для меня это опыт, который разочаровывает из-за результата. Очевидно, мы очень разочарованы. Но сам опыт был красивым. Была хорошая группа. Я хочу поблагодарить игроков: они очень хорошо работали и создали хорошую атмосферу. Но в спорте не всегда все идеально. Считаю, что сегодняшние усилия не заслуживали поражения. Но нужно оценить и соперника: у Норвегии есть очень хорошие игроки, которые сделали разницу.

– Какие у вас чувства как у тренера после этого вылета? И что было в раздевалке?

– Очевидно, мы глубоко расстроены – так же, как глубоко расстроены все болельщики. Это нормальное чувство. Теперь нужно найти правильную реакцию.

– Вы выиграли практически все. Если через 20 лет тренеры будут изучать футбол Анчелотти, какие ценности и принципы вы хотели бы оставить?

– Я не хочу быть примером ни для кого. Я живу этой страстью. Я жил ею, когда был мальчишкой, и продолжаю жить так же, пока эта страсть во мне остается.

– Что больше всего впечатлило вас в Норвегии? И как далеко она может пройти?

– Ничего нового. Мы знали, что они могут играть в таком стиле. Они пытались снижать интенсивность матча за счет владения мячом. Нам было трудно прессинговать, но, честно говоря, мы и не хотели прессинговать. 70 минут игра была под контролем. А потом Холанд решил матч.

– С учетом возможного ухода Каземиро, главная проблема следующего цикла – перестройка полузащиты?

– Очевидно, мы должны об этом подумать. Должны появиться молодые игроки высокого уровня. Но в бразильском футболе есть молодые футболисты, которые в будущем могут играть за сборную.

– Это был скомканный цикл: вы возглавили команду всего год назад. Вы действительно верили, что титул возможен? И что теперь нужно менять?

– Сейчас, как я уже сказал, нужно справиться с грустью. А потом, завтра, мы начнем думать о будущем этой сборной. У нас уже есть достаточно сильная группа молодых игроков, есть более опытные футболисты, которые могут продолжить играть за сборную, и есть новые игроки, которые могут войти в команду.

– Почему пенальти бил Бруно Гимараэс, а не Винисиус Жуниор?

– Потому что у нас была статистика за год по игрокам. Лучшим исполнителем в сборной был Рафинья, но его в тот момент, очевидно, не было на поле. Дальше в списке были Неймар, Игор Тиаго, Бруно Гимараес и Мартинелли. Мы выбрали Бруно, потому что считали, что он лучший вариант среди тех, кто был на поле.

– Что произошло в последние 20–25 минут после замен? Эндрик дал глубину и сразу получил момент, но затем Бразилия будто потеряла скорость, а Норвегия стала чаще переходить в атаку.

– Эндрик вышел, чтобы дать больше глубины, и уже через одну-две минуты получил возможность. Потом мы хотели добавить больше качества в последней трети, поэтому выпустили Неймара и поставили Эндрика справа. Затем я заменил Бруно, потому что он устал. Нужно было добавить свежие ноги в центр поля.

Видеообзор матча Бразилия – Норвегия (1:2)