Бразилия – Норвегия. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 1/8 финала ЧМ-2026
В воскресенье, 5 июля, состоится поединок 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором сыграют национальные сборные Бразилии и Норвегии. Матч пройдет в Ист-Ратерфорде (США) на поле стадиона «Метлайф Стеэдиум», начало – в 23:00 по Киеву.
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Сборная Бразилии вышла в плей-офф после успешного выступления на групповом этапе, а в 1/16 финала в драматическом матче одолела Японию со счетом 2:1. Команда Карло Анчелотти уступала после первого тайма, но после перерыва Каземиро сравнял счет, а Габриэль Мартинелли принес «селесао» победу уже в компенсированное время.
Норвегия также уверенно добралась до 1/8 финала. Скандинавы выиграли большинство матчей группового этапа, уступив лишь Франции резервным составом в заключительном туре, а в первом раунде плей-офф обыграли Кот-д'Ивуар (2:1). Победный гол в той встрече в конце второго тайма забил Эрлинг Холанд. Дополнительную интригу будущему противостоянию добавляет тот факт, что бразильцы не могут обыграть норвежцев уже в четырех очных матчах подряд.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Бразилия – Норвегия в украинской версии сайта.
23:00
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