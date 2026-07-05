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Чемпионат мира
Бразилия
05.07.2026 23:00 - : -
Норвегия
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Чемпионат мира
05 июля 2026, 08:56 | Обновлено 05 июля 2026, 09:44
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0

Бразилия – Норвегия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/8 финала ЧМ-2026

05 июля 2026, 08:56 | Обновлено 05 июля 2026, 09:44
383
0
Бразилия – Норвегия. Текстовая трансляция матча
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В воскресенье, 5 июля, состоится поединок 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором сыграют национальные сборные Бразилии и Норвегии. Матч пройдет в Ист-Ратерфорде (США) на поле стадиона «Метлайф Стеэдиум», начало – в 23:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Бразилии вышла в плей-офф после успешного выступления на групповом этапе, а в 1/16 финала в драматическом матче одолела Японию со счетом 2:1. Команда Карло Анчелотти уступала после первого тайма, но после перерыва Каземиро сравнял счет, а Габриэль Мартинелли принес «селесао» победу уже в компенсированное время.

Норвегия также уверенно добралась до 1/8 финала. Скандинавы выиграли большинство матчей группового этапа, уступив лишь Франции резервным составом в заключительном туре, а в первом раунде плей-офф обыграли Кот-д'Ивуар (2:1). Победный гол в той встрече в конце второго тайма забил Эрлинг Холанд. Дополнительную интригу будущему противостоянию добавляет тот факт, что бразильцы не могут обыграть норвежцев уже в четырех очных матчах подряд.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Бразилия – Норвегия в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Бразилия
5 июля 2026 -
23:00
Норвегия
Ничья в основное время 3.75 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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чемпионат мира по футболу текстовая трансляция ЧМ-2026 по футболу сборная Бразилии по футболу
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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