Сетка ЧМ-2026. Холанд выбил Бразилию. Норвегия ждет соперника в 1/4 финала

Сборная Норвегии вышла в 1/4 финала чемпионата мира 2026.

В ночь на 6 июля норвежцы переиграли команду Бразилии со счетом 2:1 благодаря дублю Эрлинга Холанда.

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Норвегия в четвертьфинале встретится с победителем пары Англия – Мексика.

Норвегия стала третьим участником 1/4 финала ЧМ-2026 после Марокко и Франции, которые образовали первую четвертьфинальную пару.

Норвегия на групповом этапе заняла второе место в квартете I, одолев Ирак (4:1), Сенегал (3:2), а также уступив Франции (1:4). На старте плей-офф новрежцы справились с Кот-д'Ивуаром (2:1).

Чемпионат мира 2026. 1/8 финала, 5 июля

Бразилия – Норвегия – 1:2

Голы: Неймар, 90+10 (пен.) – Холанд, 79, 90

Нереализованный пенальти: Бруно Гимараеш, 14 (Бразилия)

Видеообзор матча

Пары 1/8 финала ЧМ-2026:

04.07. 20:00. Канада – Марокко – 0:3

– 0:3 05.07. 00:00. Парагвай – Франция – 0:1

– 0:1 05.07. 23:00. Бразилия – Норвегия – 1:2

– 1:2 06.07. 03:00. Мексика – Англия

06.07. 22:00. Португалия – Испания

07.07. 03:00. США – Бельгия

07.07. 19:00. Аргентина – Египет

07.07. 23:00. Швейцария – Колумбия

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