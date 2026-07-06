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Чемпионат мира
06 июля 2026, 01:25 | Обновлено 06 июля 2026, 01:56
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Сетка ЧМ-2026. Холанд выбил Бразилию. Норвегия ждет соперника в 1/4 финала

Норвежцы с дублем Эрлинга переиграли бразильцев со счетом 2:1 в 1/8 финала мундиаля

06 июля 2026, 01:25 | Обновлено 06 июля 2026, 01:56
1214
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Сетка ЧМ-2026. Холанд выбил Бразилию. Норвегия ждет соперника в 1/4 финала
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Норвегии вышла в 1/4 финала чемпионата мира 2026.

В ночь на 6 июля норвежцы переиграли команду Бразилии со счетом 2:1 благодаря дублю Эрлинга Холанда.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Норвегия в четвертьфинале встретится с победителем пары Англия – Мексика.

Норвегия стала третьим участником 1/4 финала ЧМ-2026 после Марокко и Франции, которые образовали первую четвертьфинальную пару.

Норвегия на групповом этапе заняла второе место в квартете I, одолев Ирак (4:1), Сенегал (3:2), а также уступив Франции (1:4). На старте плей-офф новрежцы справились с Кот-д'Ивуаром (2:1).

Чемпионат мира 2026. 1/8 финала, 5 июля

Бразилия – Норвегия – 1:2

Голы: Неймар, 90+10 (пен.) – Холанд, 79, 90

Нереализованный пенальти: Бруно Гимараеш, 14 (Бразилия)

Видеообзор матча

Пары 1/8 финала ЧМ-2026:

  • 04.07. 20:00. Канада – Марокко – 0:3
  • 05.07. 00:00. Парагвай – Франция – 0:1
  • 05.07. 23:00. Бразилия – Норвегия – 1:2
  • 06.07. 03:00. Мексика – Англия
  • 06.07. 22:00. Португалия – Испания
  • 07.07. 03:00. США – Бельгия
  • 07.07. 19:00. Аргентина – Египет
  • 07.07. 23:00. Швейцария – Колумбия

Сетка ЧМ-2026

Инфографика

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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От аби фінал Норвегія - Іспанія ♥️ 
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а виновата Аргентина и Месси
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