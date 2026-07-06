Сетка ЧМ-2026. Холанд выбил Бразилию. Норвегия ждет соперника в 1/4 финала
Норвежцы с дублем Эрлинга переиграли бразильцев со счетом 2:1 в 1/8 финала мундиаля
Сборная Норвегии вышла в 1/4 финала чемпионата мира 2026.
В ночь на 6 июля норвежцы переиграли команду Бразилии со счетом 2:1 благодаря дублю Эрлинга Холанда.
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Норвегия в четвертьфинале встретится с победителем пары Англия – Мексика.
Норвегия стала третьим участником 1/4 финала ЧМ-2026 после Марокко и Франции, которые образовали первую четвертьфинальную пару.
Норвегия на групповом этапе заняла второе место в квартете I, одолев Ирак (4:1), Сенегал (3:2), а также уступив Франции (1:4). На старте плей-офф новрежцы справились с Кот-д'Ивуаром (2:1).
Чемпионат мира 2026. 1/8 финала, 5 июля
Бразилия – Норвегия – 1:2
Голы: Неймар, 90+10 (пен.) – Холанд, 79, 90
Нереализованный пенальти: Бруно Гимараеш, 14 (Бразилия)
Видеообзор матча
Пары 1/8 финала ЧМ-2026:
- 04.07. 20:00. Канада – Марокко – 0:3
- 05.07. 00:00. Парагвай – Франция – 0:1
- 05.07. 23:00. Бразилия – Норвегия – 1:2
- 06.07. 03:00. Мексика – Англия
- 06.07. 22:00. Португалия – Испания
- 07.07. 03:00. США – Бельгия
- 07.07. 19:00. Аргентина – Египет
- 07.07. 23:00. Швейцария – Колумбия
Сетка ЧМ-2026
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