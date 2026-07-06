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Чемпионат мира
06 июля 2026, 06:08 | Обновлено 06 июля 2026, 06:20
1739
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Выжили в аду. Англия в бешеном матче обыграла Мексику

Англия в меньшинстве удержала преимущество

06 июля 2026, 06:08 | Обновлено 06 июля 2026, 06:20
1739
7 Comments
Выжили в аду. Англия в бешеном матче обыграла Мексику
Mexican National Team
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Чемпионат мира 2026. 1/8 финала

Мексика – Англия – 2:3

Голы: Киньонес, 42, Рауль Хименес, 69 (пен.) - Беллингем, 36, 38, Кейн, 60 (пен.)

Предупреждение: Санчес, 71 - Райс, 1, Кейн, 68, О'Райли.

Удаление: Конса, 53

Мексика: Ранхель, Санчес (Фидальго, 79), Монтес (Альварес, 46), Васкес, Гальярдо, Ромо (Гутьеррес, 61), Мора (Хименес, 61), Лира, Альварадо, Хименес, Киньонес (Мартинес, 81)

Запасные: Альварес, Асеведо, Варгас, Вега, Гонсалес, Гутьеррес, Мартинес, Очоа, Пинеда, Рейес, Уэрта Валера, Фильгадо, Хименес, Чавес Гарсия, Чавес

Англия: Пикфорд, Конса, Гехи, О'Райли (Спенс, 75), Конса, Андерсон (Берн, 75), Райс, Беллингем, Сака (Стоунс, 57), Кейн (Роджерс, 90), Гордон

Запасные: Берн, Уоткинс, Хендерсон, Джеймс, Эзе, Мадуэке, Мейну, Рашфорд, Роджерс, Спенс, Стоунс, Тони, Траффорд, Хендерсон, Чалоба

Стадион: Ацтека (Мехико)

Арбитр: Алиреза Фагани (Иран)

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Саша Леоненко
Саша Леоненко Sport.ua
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Азиатские арбитры тофики и алирезы еще того шороху наводят, развлекают трибуны. Какой же международный турнир без судейских приколов?
Кстати, кому плохой арбитр - на ЧМ-1930 судья закончил матч на 6 минут раньше основного времени, продолжили только после протестов.
А легкой победы Англии и не ожидалось - Агирре создал шуструю и зубастую команду.
Потихоньку Чемпионат Мира превращаем в Чемпионат Европы.
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+4
Перед початком ЧС.коли там обікрали зб. Англії.написав головне щоб не обікрали судді.яких понабирали зі всяких єб-ней,цей старався як міг.
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+1
Цікаво, яке "кіно"  судді покажуть в матчі США - Бельгія?
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+1
впервые! Англия не проиграла после КК
Виагра!
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+1
Что так судья мало добавил 11 минут, мог сразу ещё один тайм добавить, пока Мексика не сравняет  . Молодцы Англия . Не плохие шансы есть выиграть этот чемпионат мира, и уже давно пора это сделать 
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0
зб Мексики точно взяла приз глядацьких симпатій на цьому ЧС, трохи прямолінійна але дуже динамічна команда і загострююча команда, дуже шкода що не забили сьогодні третій англам...
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-4
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