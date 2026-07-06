Выжили в аду. Англия в бешеном матче обыграла Мексику
Англия в меньшинстве удержала преимущество
Чемпионат мира 2026. 1/8 финала
Мексика – Англия – 2:3
Голы: Киньонес, 42, Рауль Хименес, 69 (пен.) - Беллингем, 36, 38, Кейн, 60 (пен.)
Предупреждение: Санчес, 71 - Райс, 1, Кейн, 68, О'Райли.
Удаление: Конса, 53
Мексика: Ранхель, Санчес (Фидальго, 79), Монтес (Альварес, 46), Васкес, Гальярдо, Ромо (Гутьеррес, 61), Мора (Хименес, 61), Лира, Альварадо, Хименес, Киньонес (Мартинес, 81)
Запасные: Альварес, Асеведо, Варгас, Вега, Гонсалес, Гутьеррес, Мартинес, Очоа, Пинеда, Рейес, Уэрта Валера, Фильгадо, Хименес, Чавес Гарсия, Чавес
Англия: Пикфорд, Конса, Гехи, О'Райли (Спенс, 75), Конса, Андерсон (Берн, 75), Райс, Беллингем, Сака (Стоунс, 57), Кейн (Роджерс, 90), Гордон
Запасные: Берн, Уоткинс, Хендерсон, Джеймс, Эзе, Мадуэке, Мейну, Рашфорд, Роджерс, Спенс, Стоунс, Тони, Траффорд, Хендерсон, Чалоба
Стадион: Ацтека (Мехико)
Арбитр: Алиреза Фагани (Иран)
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