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Чемпионат мира
Мексика
06.07.2026 04:00 – FT 2 : 3
Англия
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Чемпионат мира
06 июля 2026, 06:23 | Обновлено 06 июля 2026, 06:56
5928
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Мексика – Англия – 2:3. Удаление, 2 пенальти и дубль. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала чемпионата мира 2026

06 июля 2026, 06:23 | Обновлено 06 июля 2026, 06:56
5928
1 Comments
Мексика – Англия – 2:3. Удаление, 2 пенальти и дубль. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine
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6 июля состоялся поединок 1/8 финала на ЧМ-2026, в котором сборная Мексики встретилась с Англией.

Матч прошел на легендарном стадионе «Ацтека» в городе Мехико. Начался поединок на час позже из-за ливня и молний.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В непростых условиях и под громкие крики мексиканцев тяжелую победу одержала сборная Англии – 3:2.

Европейская команда обеспечила комфортное преимущество за несколько мгновений первого тайма: два гола за две минуты забил Джуд Беллингем.

Но до перерыва Мексика усилиями Хулиана Киньонеса смогла отыграть один мяч и вернуть интригу.

Второй тайм оказался значительно сложнее для Англии. Первым тревожным сигналом стало удаление защитника Джарелла Куансы, после которого команда осталась вдесятером.

Несмотря на игру в меньшинстве, англичане заработали пенальти, который уверенно реализовал Гарри Кейн.

Однако вскоре именно Кейн стал виновником назначения 11-метрового в ворота своей команды, сфолив на сопернике. Мексика не промахнулась, и напряжение снова возросло.

Мексиканцы до последних секунд давили, штурмуя штрафную площадь соперника, но ворота Англии были намертво зацементированы.

В следующем раунде соперником сборной Англии станет Норвегия, выбившая Бразилию (2:1).

ЧМ-2026. Плей-офф

1/8 финала. 6 июля

Мексика – Англия – 2:3

Голы: Киньонес, 42, Хименес, 69 (пен.) – Беллингем, 36, 38, Кейн, 60 (пен.)

Удаление: Куанса, 54

Видеообзор матча:

События матча

69’
ГОЛ ! С пенальти забил Рауль Хименес (Мексика).
60’
ГОЛ ! С пенальти забил Гарри Кейн (Англия).
54’
Джарелл Куанса (Англия) получает красную карточку.
42’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Киньонес (Мексика).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Джуд Беллингем (Англия), асcист Гарри Кейн.
36’
ГОЛ ! Мяч забил Джуд Беллингем (Англия), асcист Букайо Сака.
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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Англія молодці в меншості майже тайм і пройшли далі герої
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