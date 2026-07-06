Мексика – Англия – 2:3. Удаление, 2 пенальти и дубль. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала чемпионата мира 2026
6 июля состоялся поединок 1/8 финала на ЧМ-2026, в котором сборная Мексики встретилась с Англией.
Матч прошел на легендарном стадионе «Ацтека» в городе Мехико. Начался поединок на час позже из-за ливня и молний.
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В непростых условиях и под громкие крики мексиканцев тяжелую победу одержала сборная Англии – 3:2.
Европейская команда обеспечила комфортное преимущество за несколько мгновений первого тайма: два гола за две минуты забил Джуд Беллингем.
Но до перерыва Мексика усилиями Хулиана Киньонеса смогла отыграть один мяч и вернуть интригу.
Второй тайм оказался значительно сложнее для Англии. Первым тревожным сигналом стало удаление защитника Джарелла Куансы, после которого команда осталась вдесятером.
Несмотря на игру в меньшинстве, англичане заработали пенальти, который уверенно реализовал Гарри Кейн.
Однако вскоре именно Кейн стал виновником назначения 11-метрового в ворота своей команды, сфолив на сопернике. Мексика не промахнулась, и напряжение снова возросло.
Мексиканцы до последних секунд давили, штурмуя штрафную площадь соперника, но ворота Англии были намертво зацементированы.
В следующем раунде соперником сборной Англии станет Норвегия, выбившая Бразилию (2:1).
ЧМ-2026. Плей-офф
1/8 финала. 6 июля
Мексика – Англия – 2:3
Голы: Киньонес, 42, Хименес, 69 (пен.) – Беллингем, 36, 38, Кейн, 60 (пен.)
Удаление: Куанса, 54
Видеообзор матча:
События матча
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