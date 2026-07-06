Чемпионат мира 2026. 1/8 финала

Мексика – Англия

Мексика: Ранхель, Санчес, Монтес, Васкес, Гальярдо, Ромо, Мора, Лира, Альварадо, Хименес, Киньонес

Запасные: Альварес, Асеведо, Варгас, Вега, Гонсалес, Гутьеррес, Мартинес, Очоа, Пинеда, Рейес, Уэрта Валера, Фильгадо, Хименес, Чавес Гарсия, Чавес

Англия: Пикфорд, Конса, Гехи, О'Райли, Конса, Андерсон, Райс, Беллингем, Сака, Кейн, Гордон

Запасные: Берн, Уоткинс, Хендерсон, Джеймс, Эзе, Мадуэке, Мейну, Рашфорд, Роджерс, Спенс, Стоунс, Тони, Траффорд, Хендерсон, Чалоба

Стадион: Ацтека (Мехико)

Арбитр: Алиреза Фагани (Иран)

В ночь на 6 июля в 03:00 сборные Мексики и Англии встретятся в матче 1/8 финала чемпионата мира.

Мексика стала одной из самых приятных неожиданностей турнира. Хозяева чемпионата не только уверенно добрались до плей-офф, но и сделали это без единого пропущенного мяча. Оборона команды работает практически безупречно, а каждый соперник вновь и вновь упирался в плотную защитную стену. Впрочем, есть важная оговорка – команды уровня Англии мексиканцам на этом чемпионате пока не встречались.

Англия считалась одним из главных претендентов на титул еще до старта турнира, однако пока игра команды оставляет больше вопросов, чем ответов. Ничья с Ганой на групповом этапе и тяжелейшая волевая победа над ДР Конго в 1/16 финала не позволяют назвать англичан безоговорочными фаворитами этого противостояния. Но именно такие матчи часто становятся моментом истины для больших сборных. Класс у Англии по-прежнему остается одним из самых высоких на турнире, и сейчас у команды есть отличный шанс наконец показать футбол, которого от нее ждут.

Сумеет ли Мексика сохранить свои ворота на замке или звездная атака англичан наконец найдет ключ к лучшей обороне турнира?

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Мексика – Англия, за которой можно следить на украинской версии сайта.