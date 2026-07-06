Деревянные дети папы Карло и его болотная карма

Еще перед началом финальной части чемпионата мира-2026 большинство экспертов и аналитиков сходились во мнении, что сборную Бразилии вряд ли стоит называть одним из реальных фаворитов на победу в турнире. Неубедительные выступления в южноамериканской зоне квалификации (где нынче не поехать на мундиаль могут только Боливия, Венесуэла, да еще пару неудачников, в то время как остальные просто решают «задачу минимум»), отсутствие реальных лидеров на поле, способных повести за собой весь коллектив, а также непонятный кадровый выбор тренерского штаба во главе с Карло Анчелотти делали «селесао» просто достаточно неплохой командой на этом чемпионате мира, но не более того.

67-летний Карло Анчелотти, который в мае минувшего года получил долгосрочный контракт в сборной Бразилии и рассматривался руководством тамошнего футбола как человек, способный вернуть былое величие «селесао», действительно очень и очень удивил своим выбором футболистов на ЧМ-2026. Да что там удивил, он буквально шокировал всю Бразилию. Прежде всего тем, что с какого-то дива вызвал в национальную команду 32-летнего левого фулбека Дугласа Сантоса, который до этого не играл за «селесао» на протяжении девяти последних лет – с 2016-го. Помимо этого футболиста Анчелотти «добил» фанатов сборной Бразилии еще как минимум одним кадровым кейсом – с того же клуба, стоящего на болотах, что и Дуглас Сантос, на ЧМ-2026 был вызван 25-летний Луис Энрике. Это был выбор, после которого даже в самой Бразилии начали активно говорить, что Анчелотти, похоже, занялся лоббизмом частных интересов, но никак не действовал на благо сборной Бразилии.

Дополнить непонятки с кадрами можно выбором Анчелотти в линии обороны, где в заявке на ЧМ-2026 не нашлось места молодым фулбекам из топовых европейских лиг, зато на мундиаль поехали 34-летний Данило Луис из «Фламенго» и его 35-летний одноклубник Алекс Сандро.

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Однако Анчелотти все это наверняка простили бы, если бы «папа Карло», как это частенько с ним бывало ранее, опять угадал. Тогда журналисты вмиг забыли бы о необоснованных вызовах ряда исполнителей, а писали бы о невероятной прозорливости итальянца. Но чтобы это произошло Анчелотти необходимо было «всего лишь» выиграть ЧМ-2026. Или, по крайней мере, добраться на турнире максимально высоко.

Но Бразилия остановилась на стадии 1/8 финала. Точнее, ее остановила блестящая сборная Норвегии, которая до этого не пустила напрямую на мундиаль итальянцев. На этом мировом первенстве северяне очень уверенно выступили в группе, где решили вопрос с выходом в плей-офф еще после второго тура, а в финальном матче Столе Сольбаккен банально решил дать отдохнуть всем лидерам, что и обернулось фиаско против Франции (1:4).

В 1/8 финала норвежцы не без проблем прошли сборную Кот-д’Ивуара (2:1), и на матч против Бразилии европейскую сборную никто не называл фаворитом. Даже несмотря на то, что у «селесао» наметилось уже настоящее «европейское проклятие», так как в последний раз обыгрывали сборную со Старого континента наследники Пеле в уже далеком 2002-м, когда в финале справились с немцами. С тех пор всякий раз, когда на пути бразильцев в плей-офф чемпионатов мира возникали европейские сборные, «селесао» вылетали: в 2006-м от Франции (0:1) в четвертьфинале, в 2010-м от Нидерландов (1:2) в четвертьфинале, в 2014-м от Германии (1:7) в полуфинале, в 2018-м от Бельгии (1:2) в четвертьфинале, в 2022-м от Хорватии (1:1, 2:4 – по пенальти) в четвертьфинале.

И в целом стартовые минуты матча показали, что Бразилия действительно может справиться с этой Норвегией. Уже на 14-й минуте матча «селесао» получили право на пенальти, который был очевидным с точки зрения фола в штрафной, хотя ему и предшествовало нарушение со стороны бразильцев в районе центра поля, которое арбитры на VAR почему-то оставили без внимания. Но Бруно Гимараэш с 11-метровой отметки не сумел переиграть Орьяна Нюланна, который в этой игре еще не раз покажет себя с наилучшей стороны.

Возможно, этот пенальти действительно морально подкосил сборную Бразилии, но скорее всего, сыграл именно кадровый фактор – в составе этой команды не нашлось настоящего лидера. Как бы не хвалили перед мундиалем Винисиуса Жуниора и не называли его новой звездой и ключевой фигурой «селесао», а в матче против Норвегии зрители увидели на поле не вожака, а кого-то, кто напоминал раздраженного мальчишку, у которого не получается повести за собой остальных. Впрочем, нечто подобное с Винисиусом Жуниором уже неоднократно бывало, как в сборной, так и в клубе. Так что здесь, как раз, никаких сюрпризов не было.

Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Истинным сюрпризом стало то, что болельщики увидели во втором тайме. Фактически сборная Бразилии отдала мяч норвежцам, и то ли осознанно, то ли вынужденно начала действовать с расчетом на быстрые контратаки. Владея мячом 34% игрового времени «селесао» точно не напоминали потенциального фаворита, которому может покориться этот чемпионат мира. А вот Норвегия планомерно раскачивала оборону соперника, и в какой-то момент та посыпалась. У европейцев, конечно же, сыграла ставка на Эрлинга Холанда. Форвард «Манчестер Сити», остававшийся продолжительное время своего рода невидимкой, на 79-й и 90-й минутах дважды шокировал соперников, поставив Бразилию в крайне сложное положение.

«Селесао» срочно нужно было отыгрываться, но Анчелотти и здесь сам себя переиграл. К тому моменту тренер использовал уже все слоты по заменам и хоть как-то повлиять на матч уже не мог. Камера то и дело выхватывала итальянца, но тот даже не прыгал у «бровки», словно ощущая всю безысходность ситуации. Не исправил положение даже пенальти, который Бразилия заработала в компенсированное время и который реализовал Неймар. Перед ударом экс-лидер и звезда «селесао» долго на словах о чем-то пререкался с Нюланном, а когда все-таки переиграл того, то показалось, что для него это было куда важнее, чем шанс отыграться.

Да и вся сборная Бразилии на этом чемпионате мира выглядела не как команда единомышленников, а как коллектив, где каждый решает свои задачи: Анчелотти задумывал и делал что-то свое, что началось еще с выбора заявки на турнир, а каждый из игроков пытался, скорее, действовать в личных интересах, хотя не исключено, что некоторые из них уже банально просто не тянули такой уровень выступлений и здесь снова-таки вопросы исключительно к тренерскому штабу…

В целом Бразилия завершила, пожалуй, именно так, как и должна была. Давайте будем откровенными: даже выход в полуфинал для последователей «пентакампеонов» (язык не поворачивается называть эту команду «пентакампеонами», как положено) стал бы чрезвычайным успехом. Потому что ни Анчелотти, ни каждый из его подопечных не удивил ровным счетом ничем. Вся сборная Бразилии на ЧМ-2026 выглядела не «кудесниками мяча», а настоящими «деревянными детьми папы Карло» – того, кто и собрал всю эту команду по одному ему ведомым принципам и понятиям.

Будут ли жалеть фанаты сборной Бразилии об очередной утерянной возможности выиграть мировое первенство? Безусловно, ведь уже почти четверть века «селесао» не удается поднять над головой Кубок мира. Но куда больше болельщики и журналисты из Бразилии будут сфокусированы на Анчелотти. И уже в ближайшие часы в ведущих авторитетных спортивных изданиях этой страны начнут выходить разгромные тексты об этом составе «селесао», и об абсолютном провале «папы Карло» с этой командой. И все это будет по делу, ведь Анчелотти звали в сборную Бразилии с огромными надеждами, а оказалось, что он ничем не лучше Дунги, Луиса Фелипе Сколари или Тите, которые, к тому же, еще и получали значительно меньше титулованного на клубном уровне итальянца.

Теперь-то у Анчелотти будет время подумать, правильно ли он выбрал заявку на ЧМ-2026 и нужно ли было, например, дергать в сборную кого-то с далеких болот, карма за что в конечном итоге и настигла итальянского наставника уже на стадии 1/8 финала. Что правда, что-либо изменить «папа Карло» уже все равно в аспекте провала на ЧМ-2026 будет неспособен. После фиаско от Норвегии последователям «пентакампеонов» пора домой: кого-то из них ждут пляжи, а кого-то – очереди на заправках. Как говорится, каждому – свое…