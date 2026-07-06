В ночь на 6 июля сборная Норвегии выбила Бразилию с чемпионата мира 2026, одержав победу со счетом 2:1 в матче 1/8 финала.

Единственный гол на 90+10-й минуте для бразильцев забил Неймар, который реализовал пенальти.

Перед 11-метровым у Неймара и голкипера норвежцев Эрьяна Нюланда произошла словесная перепалка – Нюланд, который на 14-й мин встречи взял пенальти от Бруно Гимараеша, вступил в разговор с Неймаром, чтобы повлиять на него психологически.

Неймару это не очень понравилось и перед свистком арбитра оппоненты перекрикивались, находясь друг от друга в 11 метрах. Ней реализовал удар, после чего подбежал к Нюланду и посмеялся над ним.

Правда, этот гол Неймара Бразилии не помог – селесао завершили выступления на мундиале, который, вероятно, стал для Неймара последним в его карьере.

ФОТО. Неймар наехал на вратаря Норвегии и посмеялся над ним после пенальти