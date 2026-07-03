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03 июля 2026, 09:10 | Обновлено 03 июля 2026, 09:23
316
0

Выход в полуфинал ЧЕ U-19, гол Роналду, неудача Динамо, победа в баскетболе

Главные новости за 2 июля на Sport.ua

03 июля 2026, 09:10 | Обновлено 03 июля 2026, 09:23
316
0
Выход в полуфинал ЧЕ U-19, гол Роналду, неудача Динамо, победа в баскетболе
Getty Images/Global Images Ukraine
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Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 2 июля.

1A. Украина U-19 одержала волевую победу над сербами и вышла в полуфинал
Дубль Виталия Глюта принес победу и выход в плей-офф Евро-2026

1B. Таблица Евро-2026 U19: Украина вышла в полуфинал. И есть путевка на ЧМ U20!
Сине-желтые переиграли Сербию и стали лидером группы с двумя победами

2A. Неудержимая фурия. Сборная Испании разгромила команду Австрии
Пиренейцы забили три безответных мяча и вышли в 1/8 финала ЧМ

2B. Драма и гол Роналду. Португалия вырвала победу над Хорватией на ЧМ
Лука Модрич сыграл последний матч на чемпионатах мира

2C. Сюрприз для экс-наставника. Швейцария победила Алжир на ЧМ
Швейцарцы вышли в 1/8 финала чемпионата мира

3. Пропустили трижды. Динамо проиграло спарринг с Рапидом из Бухареста
У киевской команды забитым голом отличился Виталий Буяльский с пенальти

4A. Два спарринга за день. Полесье на сборах разгромило чемпионов Азербайджана
Голы забили Леандру Андраде, Олег Федор, Борис Крушинский, Игорь Краснопир

4B. Прицел на еврокубки. Полесье забило 11 мячей в ворота австрийского клуба
Вергль не оказал сопротивления, хет-трики сделали Краснопир и Филиппов

5. ОФИЦИАЛЬНО. Санти Касорла объявил о завершении карьеры
Футбольный путь испанского футболиста завершился в 41 год

6. ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити объявил о рекордном трансфере
Полузащитник Эллиот Андерсон перешел из Ноттингем Форест

7A. Снигур обыграла француженку и вышла в 1/16 финала Уимблдона
Дарья в двух сетах одолела Леолию Жанжанв матче второго раунда

7B. Костюк с камбеком одолела нейтралку и вышла в 1/16 финала Уимблдона
Марта в трех сетах переиграла Анну Блинкову в матче второго раунда

8. Сборная Украины разгромила Грузию и вышла во второй раунд квалификации ЧМ
Яркая победа команды Айнарса Багатскиса в отборе к ЧМ по баскетболу

9. Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
Эдди Хирн утверждает, что Александр будет драться с Уайлдером

10. Где Ферстаппен и Антонелли упустили победу и почему провалилась Феррари
Анализ основных событий 8-го этапа Формулы-1 сезона 2026

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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