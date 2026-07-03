Сюрприз для экс-наставника. Швейцария победила Алжир

В матче 1/16 финала чемпионата мира сборная Швейцарии победила Алжир со счетом 2:0. «Красные крестоносцы» стали победителями своего квартета, в то время как «лисы пустыни» попали в плей-офф благодаря рейтингу команд, занявших третьи места.

Если учитывать стартовые составы, то Мурат Якин по сравнению с крайним матчем произвел две замены, выпустив Закарию и Ндойе вместо Жаке и Соу. Его визави Владимир Петкович, который ранее на протяжении семи лет возглавлял швейцарскую сборную, прибег к трем перестановкам: Бенбута, Аджама и Гуири поменяли Зидан, Аит-Нури и Зерруки.

Первая же по-настоящему атака в нашем матче была конвертирована в забитый мяч. Манзамби взял на себя инициативу, протянул мяч вперед и прострелил на Эмболо, который удачно подставил ногу, переправив сферу в ворота. Алжирцы пытались сравнять счет благодаря ударам из пределов штрафной или с средней дистанции, но попытки Ауара и Шайби были несильными, а Маза пробил мимо ворот. У швейцарцев угрожал чужим воротам Закария, правда ему тоже не хватало силы удара или точности.

Старт второго тайма стал настоящей катастрофой для подопечных Петковича, которые три раза буквально подарили мяч сопернику, пытаясь выбить его подальше от собственных ворот. Последним моментом «благотворительности» Ндойе воспользовался сполна и метко пробил в дальний угол ворот. Зидан пытался спасти и даже зацепил «кожаного», но мяч от его руки залетел в сетку.

Алжир мог сразу вернуться в игру, но швейцарцев от пропущенного гола спас Закария, заблокировав опасный удар Мареза. Эмболо, в свою очередь, мог делать дубль, однако не смог подстроиться под сильную передачу Варгаса. Гости пытались вернуться к игре, но из опасных моментов можно выделить удар-подачу от Мусса, во время которой Кобелю пришлось в акробатическом прыжке отводить угрозу.

Швейцарцы же в отличие от Алжира были близки к разгрому, однако Ридер умудрился не попасть в ворота в ситуации, когда проще было забить, чем не забить, тогда как удар Фройлера потащил Зидан.

Команда Якина уверенно обыграла сборную Алжира и вышла в 1/8 финала, где ее соперником станет победитель пары Колумбия – Гана.

Чемпионат Мира. Плей-офф. 1/16 финала

Швейцария – Алжир – 2:0

Голы: Эмболо, 11, Ндойе, 46

Предупреждения: Шаиби, 36, Будауи, 72

Швейцария: Кобель – Родригес, Аканджи, Эльведи, Закария (Видмер, 87) – Джака, Фройлер – Варгас (Ридер, 71), Манзамби (Окафор, 71), Ндойе (Эбишер, 87) – Эмболо (Амдуни, 83)

Алжир: Зидан – Аит-Нури, Бенсебайни, Манди, Бельгали (Бульбина, 83) – Бенталеб (Мусса, 71), Зерруки (Гуири, 59) – Шаиби, Ауар (Аджам, 59), Марез (Мусса, 71) – Маза

Арбитр: Яэль Фалькон (Аргентина)

Стадион: «Би Си Плейс» (Ванкувер, Канада)

Удары (в створ): 11 (5) – 8 (2)

Угловые: 4 – 2

Оффсайды: 0 – 2

ШВЕЙЦАРИЯ – АЛЖИР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА