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Чемпионат мира
Швейцария
03.07.2026 06:00 – FT 2 : 0
Алжир
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Чемпионат мира
03 июля 2026, 08:08 | Обновлено 03 июля 2026, 08:43
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Швейцария – Алжир – 2:0. Мощный удар Ндойе. Видео голов и обзор матча

Подопечные Мурата Якина разобрались с соперником, забив по голу в каждом из таймов

03 июля 2026, 08:08 | Обновлено 03 июля 2026, 08:43
645
0
Швейцария – Алжир – 2:0. Мощный удар Ндойе. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Швейцария – Алжир
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Сборные Швейцарии и Алжира встретились 3 июля в матче 1/16 финала чемпионата мира, в котором сильнее оказались подопечные Мурата Якина – 2:0!

Команды играли на стадионе «BC Place» в Ванкувере. Стартовый свисток главного арбитра прозвучал в 06:00 по киевскому времени.

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На 11-й минуте швейцарский форвард Брель Эмболо открыл счет, удачно сыграв в штрафной соперника. Результативной передачей отметился 19-летний талант Манзамби.

На 46-й минуте вингер английского «Ноттингема» Дан Ндойе воспользовался ошибкой соперника и нанес мощный дальний удар с линии штрафной. 2:0!

Сборная Алжира заняла третье место в группе J – африканская команда потерпела поражение от Аргентины (0:3), одолела Иорданию (2:1) и сыграла вничью с Австрией (3:3). Подопечные Петковича вылетают из турнира.

Швейцария стала первой в квартете B – «Rossocrociati» победили Канаду (2:1) и Боснию и Герцеговину (4:1), но не сумели одолеть Катар (1:1).

Чемпионат мира, 1/16 финала. 3 июля

Швейцария – Алжир – 2:0

Голы: Эмболо, 11, Ндойе, 46

Видеообзор матча:

ВИДЕО. Эмболо шокировал Алжир и вывел сборную Швейцарии вперед

ВИДЕО. Невероятный удар Ндойе! Швейцария огорчила Алжир после перерыва

События матча

46’
ГОЛ ! Мяч забил Дан Ндой (Швейцария).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Брель Эмболо (Швейцария), асcист Жоан Манзамби.
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ЧМ-2026 по футболу сборная Швейцарии по футболу сборная Алжира по футболу видео голов и обзор Брель Эмболо Дан Ндойе
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
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