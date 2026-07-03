Швейцария – Алжир – 2:0. Мощный удар Ндойе. Видео голов и обзор матча
Подопечные Мурата Якина разобрались с соперником, забив по голу в каждом из таймов
Сборные Швейцарии и Алжира встретились 3 июля в матче 1/16 финала чемпионата мира, в котором сильнее оказались подопечные Мурата Якина – 2:0!
Команды играли на стадионе «BC Place» в Ванкувере. Стартовый свисток главного арбитра прозвучал в 06:00 по киевскому времени.
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На 11-й минуте швейцарский форвард Брель Эмболо открыл счет, удачно сыграв в штрафной соперника. Результативной передачей отметился 19-летний талант Манзамби.
На 46-й минуте вингер английского «Ноттингема» Дан Ндойе воспользовался ошибкой соперника и нанес мощный дальний удар с линии штрафной. 2:0!
Сборная Алжира заняла третье место в группе J – африканская команда потерпела поражение от Аргентины (0:3), одолела Иорданию (2:1) и сыграла вничью с Австрией (3:3). Подопечные Петковича вылетают из турнира.
Швейцария стала первой в квартете B – «Rossocrociati» победили Канаду (2:1) и Боснию и Герцеговину (4:1), но не сумели одолеть Катар (1:1).
Чемпионат мира, 1/16 финала. 3 июля
Швейцария – Алжир – 2:0
Голы: Эмболо, 11, Ндойе, 46
Видеообзор матча:
ВИДЕО. Эмболо шокировал Алжир и вывел сборную Швейцарии вперед
ВИДЕО. Невероятный удар Ндойе! Швейцария огорчила Алжир после перерыва
События матча
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