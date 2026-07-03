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Чемпионат мира
Швейцария
03.07.2026 06:00 - : -
Алжир
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Чемпионат мира
03 июля 2026, 03:51 | Обновлено 03 июля 2026, 03:53
66
0

Швейцария – Алжир. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/16 финала чемпионата мира

03 июля 2026, 03:51 | Обновлено 03 июля 2026, 03:53
66
0
Швейцария – Алжир. Текстовая трансляция матча
Гранит Джака и Рияд Марез
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В пятницу, 3 июля, состоится поединок 1/16 финала чемпионата мира-2026, в котором встретятся сборные Швейцарии и Алжира. Матч пройдет в Ванкувере на поле стадиона «Би Си Плейс», начало игры запланировано в 06:00.

Проклятием для красных крестоносцев на последних чемпионатах мира до сих пор продолжает оставаться ранняя стадия плей-офф, ведь сборная Швейцарии уже не раз показывала приличные выступления на групповой стадии, но в плей-офф команде всегда чего-то не хватало, и швейцарцы обычно после 1/8 финала упаковывали чемоданы домой. На этот раз команда Мурата Якина будет пытаться не допустить тех ошибок, которые раньше не позволяли «крестоносцам» пройти дальше, и попытаться зацепиться за большее, чем просто участие в плей-офф.

Что касается Алжира, то «лисы пустыни» уже в пятый раз в своей истории участвует в мировом первенстве, и не без труда смогла преодолеть препятствие в виде группового этапа благодаря рейтингу команд, занявших третье место. Что интересно, то подопечные Владимира Петковича могли выходить из группы со второго места, но пропустили в конце встречи от Австрии, тем самым поделили очки.

Возможно, этот момент сыграл на руку «лисам пустыни», ведь их сопернику досталась действующий победитель Евро-2024 Испания. Хотя не следует сбрасывать со счетов Швейцарию, которая также имеет свои планы на этот турнир, а потому может полностью помешать алжирцам в воплощении их желаний в реальность.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Швейцария – Алжир, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Швейцария
3 июля 2026 -
06:00
Алжир
Обе команды забьют (да) 1.96 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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ЧМ-2026 по футболу сборная Швейцарии по футболу сборная Алжира по футболу Мурат Якин Владимир Петкович текстовая трансляция
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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