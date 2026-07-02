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Испания
02.07.2026 22:00 – FT 3 : 0
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02 июля 2026, 23:59 | Обновлено 03 июля 2026, 00:03
452
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Уверенная фурия. Испания спокойно разгромила Австрию

Пиренейцы забили три безответных мяча и прошли в 1/8 финала ЧМ

02 июля 2026, 23:59 | Обновлено 03 июля 2026, 00:03
452
3 Comments
Уверенная фурия. Испания спокойно разгромила Австрию
Getty Images/Global Images Ukraine
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Испания и Австрия определяли, кто больше достоин пройти в 1/8 финала чемпионата мира.

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

ЧМ-2026 по футболу. 1/16 финала

Испания – Австрия – 3:0

Гол: Оярсабаль, 36, 89, Порро, 66

Предупреждение: Пош, 83

Испания: Симон – Порро, Кубарси, Ляпорт (Пубиль, 90+3), Кукурелья – Родри, Педри (Руис, 90+3) – Ямаль (Гави, 85), Ольмо (Ф. Торрес, 71), Баэна (Мерино, 71) – Оярсабаль

Австрия: А. Шлагер – Пош (Прайс, 85), Дансо, Алаба, Лаймер – Зайвальд (Чуквуемека, 46), Кс. Шлагер (Гриллич, 46) – Забитцер, Ваннер, Шмид (Арнаутович, 60) – Грегорыч (Калайджич, 60)

Арбитр:Гленн Нюберг (Швеция)

«SoFi Стедиум» (Лос-Анджелес, США)

ИСПАНИЯ - АВСТРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Театр з грою однієї команди. У Англії є Кейн, в Аргентині - Мессі. Іспанія, як і Франція абсолютно досконалі команди, де немає явного лідера, де кожен гравець лідер команди.
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+1
Перед матчем побачив прогноз від Grok - 3 : 0. Не помилився виходить
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0
Пафосная и потужная Испания☝️
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0
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