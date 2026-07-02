Уверенная фурия. Испания спокойно разгромила Австрию
Пиренейцы забили три безответных мяча и прошли в 1/8 финала ЧМ
Испания и Австрия определяли, кто больше достоин пройти в 1/8 финала чемпионата мира.
Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...
ЧМ-2026 по футболу. 1/16 финала
Испания – Австрия – 3:0
Гол: Оярсабаль, 36, 89, Порро, 66
Предупреждение: Пош, 83
Испания: Симон – Порро, Кубарси, Ляпорт (Пубиль, 90+3), Кукурелья – Родри, Педри (Руис, 90+3) – Ямаль (Гави, 85), Ольмо (Ф. Торрес, 71), Баэна (Мерино, 71) – Оярсабаль
Австрия: А. Шлагер – Пош (Прайс, 85), Дансо, Алаба, Лаймер – Зайвальд (Чуквуемека, 46), Кс. Шлагер (Гриллич, 46) – Забитцер, Ваннер, Шмид (Арнаутович, 60) – Грегорыч (Калайджич, 60)
Арбитр:Гленн Нюберг (Швеция)
«SoFi Стедиум» (Лос-Анджелес, США)
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