Чемпионат мира02 июля 2026, 22:15 | Обновлено 02 июля 2026, 22:45
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Испания – Австрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала чемпионата мира 2026
02 июля 2026, 22:15 | Обновлено 02 июля 2026, 22:45
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2 июля сборные Испании и Австрии проводят матч 1/16 финала чемпионата мира 2026.
Команды играют на на стадионе Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.
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Чемпионат мира 2026. 1/16 финала, 2 июля
Испания – Австрия – 1:0 (матч продолжается)
Гол: Оярсабаль, 36
(новость обновляется)
Испания – Австрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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