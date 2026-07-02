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Чемпионат мира
02 июля 2026, 22:15 | Обновлено 02 июля 2026, 22:45
495
0

Испания – Австрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала чемпионата мира 2026

02 июля 2026, 22:15 | Обновлено 02 июля 2026, 22:45
495
0
Испания – Австрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine
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2 июля сборные Испании и Австрии проводят матч 1/16 финала чемпионата мира 2026.

Команды играют на на стадионе Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Чемпионат мира 2026. 1/16 финала, 2 июля

Испания – Австрия – 1:0 (матч продолжается)

Гол: Оярсабаль, 36

(новость обновляется)

Испания – Австрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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