В четверг, 2 июля, состоится матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором сыграют национальные сборные Испании и Австрии. Поединок пройдет в Инглвуде (США) на стадионе «SoFI Stadium», начало – в 22:00 по Киеву.

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Испания и Австрия встретятся в 1/16 финала чемпионата мира-2026, где победитель получит возможность сыграть против Португалии или Хорватии в следующем раунде. Испанцы уверенно прошли группу H: после стартовой ничьей с Кабо-Верде они разгромили Саудовскую Аравию 4:0 и минимально обыграли Уругвай 1:0, продлив свою беспроигрышную серию до 34 матчей.

Австрия начала турнир с победы над Иорданией 3:1, затем уступила Аргентине 0:2, а в решающем матче разыграла с Алжиром невероятно отвратительную клоунаду сыграла в драматичную ничью 3:3 против Алжира благодаря голу Саши Калайджича на 96-й минуте. Именно этот результат позволил австрийцам выйти в плей-офф, причем команда впервые за 72 года сумела преодолеть групповой этап мирового первенства.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Испания – Австрия в украинской версии сайта.