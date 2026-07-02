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Чемпионат мира
Испания
02.07.2026 22:00 - : -
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Чемпионат мира
02 июля 2026, 10:54 | Обновлено 02 июля 2026, 10:55
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Испания – Австрия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/16 финала ЧМ-2026

02 июля 2026, 10:54 | Обновлено 02 июля 2026, 10:55
80
0
Испания – Австрия. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine
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В четверг, 2 июля, состоится матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором сыграют национальные сборные Испании и Австрии. Поединок пройдет в Инглвуде (США) на стадионе «SoFI Stadium», начало – в 22:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Испания и Австрия встретятся в 1/16 финала чемпионата мира-2026, где победитель получит возможность сыграть против Португалии или Хорватии в следующем раунде. Испанцы уверенно прошли группу H: после стартовой ничьей с Кабо-Верде они разгромили Саудовскую Аравию 4:0 и минимально обыграли Уругвай 1:0, продлив свою беспроигрышную серию до 34 матчей.

Австрия начала турнир с победы над Иорданией 3:1, затем уступила Аргентине 0:2, а в решающем матче разыграла с Алжиром невероятно отвратительную клоунаду сыграла в драматичную ничью 3:3 против Алжира благодаря голу Саши Калайджича на 96-й минуте. Именно этот результат позволил австрийцам выйти в плей-офф, причем команда впервые за 72 года сумела преодолеть групповой этап мирового первенства.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Испания – Австрия в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Испания
2 июля 2026 -
22:00
Австрия
Победа Испании 1.35 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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