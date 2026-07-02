ОФИЦИАЛЬНО. Касорла объявил о завершении карьеры
Футбольный путь Санти завершился в 41 год
Испанский полузащитник «Овьедо» Санти Касорла объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 41 года.
За время своей игровой карьеры Санти Касорла успел выступить за такие известные клубы, как «Вильярреал», «Малага» и «Арсенал». Также на его пути был катарский «Аль-Садд».
На счету Санти Касорлы 81 матч в составе национальной сборной Испании. С ней он дважды выиграл Евро в 2008 и 2012 годах, что является самыми большими достижениями в его карьере.
В октябре 2016 года Санти получил тяжелую травму, от которой сумел восстановиться лишь через 2 года, но в итоге продолжил карьеру и демонстрировал высокий уровень игры.
В сезоне 2025/26 Санти Касорла провел 28 матчей на клубном уровне, отметившись 1 голевой передачей.
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