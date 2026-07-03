Эпоха должна уходить только так. Португалия вырвала победу над Хорватией
Лука Модрич станцевал свой последний танец
Отчет о матче ожидайте позже.
Чемпионат мира. 1/16 финала.
Португалия – Хорватия – 2:1
Голы: Роналду, 68 (пен.), Рамуш, 90+4 – Перишич, 53
Предупреждения: Диаш, 17 – Модрич, 59, Перишич, 90+8
Португалия: Д. Кошта – Мендеш, Вейга, Диаш, Канселу (Рамуш, 63) – Витинья (Б. Силва, 62), Ж. Невеш – Леау, Б. Фернандеш (Семеду, 63), Нету (Консейсан, 63) – Роналду (Р. Невеш, 81).
Хорватия: Ливакович – Перишич, Понграчич, Шутало, Станишич – Ковачич (Крамарич, 90+6), Модрич – Батурина (Марио Пашалич, 68), П. Сучич, Влашич (Гвардиол, 90+2) – Будимир (Матанович, 46).
Арбитр: Эктор Саид Мартинес Сорто (Тoкoa, Гондурас).
Стадион: «BMO Филд» (Торонто, Канада).
Удары (в створ) – 15 (3) : 13 (6)
Угловые – 9 : 5
Оффсайды – 1 : 4
ПОРТУГАЛИЯ - ХОРВАТИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 29°C
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До вылета португальцев было близко, одна из самых дорогих сборных ЧМ, состоящая сплошь из суперзвезд, откровенно не впечатляет.
Отменили 3 гола и все по каким-то абсурдным причинам. Футбол куда-то свернул не туда, с этими миллиметрами и черкашами все дальше от Бога. Нужны реформы правил в пользу нападения, а не запреты прикрывать рот рукой.