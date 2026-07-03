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Чемпионат мира
Португалия
03.07.2026 02:00 – FT 2 : 1
Хорватия
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Чемпионат мира
03 июля 2026, 04:12 | Обновлено 03 июля 2026, 04:39
1590
20

Эпоха должна уходить только так. Португалия вырвала победу над Хорватией

Лука Модрич станцевал свой последний танец

03 июля 2026, 04:12 | Обновлено 03 июля 2026, 04:39
1590
20 Comments
Эпоха должна уходить только так. Португалия вырвала победу над Хорватией
Getty Images/Global Images Ukraine
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Отчет о матче ожидайте позже.

Чемпионат мира. 1/16 финала.

Португалия – Хорватия – 2:1

Голы: Роналду, 68 (пен.), Рамуш, 90+4 – Перишич, 53

Предупреждения: Диаш, 17 – Модрич, 59, Перишич, 90+8

Португалия: Д. Кошта – Мендеш, Вейга, Диаш, Канселу (Рамуш, 63) – Витинья (Б. Силва, 62), Ж. Невеш – Леау, Б. Фернандеш (Семеду, 63), Нету (Консейсан, 63) – Роналду (Р. Невеш, 81).

Хорватия: Ливакович – Перишич, Понграчич, Шутало, Станишич – Ковачич (Крамарич, 90+6), Модрич – Батурина (Марио Пашалич, 68), П. Сучич, Влашич (Гвардиол, 90+2) – Будимир (Матанович, 46).

Арбитр: Эктор Саид Мартинес Сорто (Тoкoa, Гондурас).

Стадион: «BMO Филд» (Торонто, Канада).

Удары (в створ) – 15 (3) : 13 (6)
Угловые – 9 : 5
Оффсайды – 1 : 4

ПОРТУГАЛИЯ - ХОРВАТИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 20
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Тим ідіотам вже і Вар дали, а вони все одно бокопорять і чисті голи незараховують 
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+2
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Абсолютно все решения в матче правильные, ошибок со стороны судьи не было. 
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+1
Ура! Вітання Португалії🇵🇹🇵🇹🇵🇹
Буду тримати за них кулачки проти іспанців✊
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0
Потужная Испания пафосно накуканет португал очку☝️
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0
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Дичина...Хорвати забили чистий гол.  Якщо ні, то покажіть чітко на відео, де є порушення правил...Я вже передивився 10 раз..Якщо так не однозначно, то гол треба фіксувати. А ше це не стало би катасрофовою, а дало б ще півгодини гри. По правилам я порушення не побачив, по духу взагалі жахливе рішення - дай ще 30 хвилин, щоб команди визначили силньішого.
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0
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Свежеиспеченная связка россонери сработала, хотя в этого улыбчивого пешехода уже не верилось. Мартинес рискнул и не прогадал.
До вылета португальцев было близко, одна из самых дорогих сборных ЧМ, состоящая сплошь из суперзвезд, откровенно не впечатляет.
Отменили 3 гола и все по каким-то абсурдным причинам. Футбол куда-то свернул не туда, с этими миллиметрами и черкашами все дальше от Бога. Нужны реформы правил в пользу нападения, а не запреты прикрывать рот рукой.
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-2
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Питання. Якщо ці коментатори несуть бред про датчик, то тоді якого хуя треба було йти дивитися вар судьї??????????????????? Це цирк, блять. Там не було дотику. Не видно НІХУЯ... Просто НІХУЯ..... це клоунада йобана, яка постійно відбувається на чс
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-3
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