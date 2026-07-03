Португалия – Хорватия – 2:1. Роналду забил, драма с офсайдом. Видео голов

3 июля прошел поединок 1/16 финала между сборными Португалии и Хорватии на чемпионате мира 2026.

В канадском городе Торонто на одноимённой арене «Торонто Стэдиум» волевую победу одержали португальцы – 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда Роберто Мартинеса контролировала игру, но пропустила первой: автором гола на 53-й минуте стал Иван Перишич.

Ответ от португальцев пришёл быстро. Криштиану Роналду забил с игры, однако судья отменил взятие ворот – офсайд.

Криштиану не опустил руки и добился своего: легендарный нападающий все-таки сравнял счет, реализовав пенальти.

Неожиданная замена Роналду повлияла на сборную исключительно положительно. Португальцы на 90+4-й минуте нашли свой момент и вышли вперед: джокером стал Гонсалу Рамуш.

Хорваты всеми силами побежали в атаку и даже сравняли, но и в этом случае арбитр отменил гол из-за офсайда. Долгие споры с рефери результата не принесли, так что Португалия шагает дальше.

В следующем раунде турнира сборная Португалии проведёт матч против Испании.

ЧМ-2026. Плей-офф

1/16 финала. 3 июля

Португалия – Хорватия – 2:1

Голы: Роналду, 68 (пен.), Рамуш, 90+4 – Перишич, 53

Видеообзор матча: