Португалия – Хорватия – 2:1. Роналду забил, драма с офсайдом. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала чемпионата мира 2026
3 июля прошел поединок 1/16 финала между сборными Португалии и Хорватии на чемпионате мира 2026.
В канадском городе Торонто на одноимённой арене «Торонто Стэдиум» волевую победу одержали португальцы – 2:1.
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Команда Роберто Мартинеса контролировала игру, но пропустила первой: автором гола на 53-й минуте стал Иван Перишич.
Ответ от португальцев пришёл быстро. Криштиану Роналду забил с игры, однако судья отменил взятие ворот – офсайд.
Криштиану не опустил руки и добился своего: легендарный нападающий все-таки сравнял счет, реализовав пенальти.
Неожиданная замена Роналду повлияла на сборную исключительно положительно. Португальцы на 90+4-й минуте нашли свой момент и вышли вперед: джокером стал Гонсалу Рамуш.
Хорваты всеми силами побежали в атаку и даже сравняли, но и в этом случае арбитр отменил гол из-за офсайда. Долгие споры с рефери результата не принесли, так что Португалия шагает дальше.
В следующем раунде турнира сборная Португалии проведёт матч против Испании.
ЧМ-2026. Плей-офф
1/16 финала. 3 июля
Португалия – Хорватия – 2:1
Голы: Роналду, 68 (пен.), Рамуш, 90+4 – Перишич, 53
Видеообзор матча:
События матча
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