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Чемпионат мира
Португалия
03.07.2026 02:00 – FT 2 : 1
Хорватия
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Чемпионат мира
03 июля 2026, 04:53 | Обновлено 03 июля 2026, 04:57
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Португалия – Хорватия – 2:1. Роналду забил, драма с офсайдом. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала чемпионата мира 2026

03 июля 2026, 04:53 | Обновлено 03 июля 2026, 04:57
4299
0
Португалия – Хорватия – 2:1. Роналду забил, драма с офсайдом. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine
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3 июля прошел поединок 1/16 финала между сборными Португалии и Хорватии на чемпионате мира 2026.

В канадском городе Торонто на одноимённой арене «Торонто Стэдиум» волевую победу одержали португальцы – 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда Роберто Мартинеса контролировала игру, но пропустила первой: автором гола на 53-й минуте стал Иван Перишич.

Ответ от португальцев пришёл быстро. Криштиану Роналду забил с игры, однако судья отменил взятие ворот – офсайд.

Криштиану не опустил руки и добился своего: легендарный нападающий все-таки сравнял счет, реализовав пенальти.

Неожиданная замена Роналду повлияла на сборную исключительно положительно. Португальцы на 90+4-й минуте нашли свой момент и вышли вперед: джокером стал Гонсалу Рамуш.

Хорваты всеми силами побежали в атаку и даже сравняли, но и в этом случае арбитр отменил гол из-за офсайда. Долгие споры с рефери результата не принесли, так что Португалия шагает дальше.

В следующем раунде турнира сборная Португалии проведёт матч против Испании.

ЧМ-2026. Плей-офф

1/16 финала. 3 июля

Португалия – Хорватия – 2:1

Голы: Роналду, 68 (пен.), Рамуш, 90+4 – Перишич, 53

Видеообзор матча:

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Гонсалу Рамуш (Португалия), асcист Рафаэл Леау.
68’
ГОЛ ! С пенальти забил Криштиану Роналду (Португалия).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Перишич (Хорватия), асcист Йосип Станишич.
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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