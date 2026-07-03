Чемпионат мира. 1/16 финала.

Португалия – Хорватия – 0:0

Португалия: Д. Кошта – Мендеш, Вейга, Диаш, Канселу – Витинья, Ж. Невеш – Леау, Б. Фернандеш, Нету – Роналду.

Запасные: Са, Р. Силва, Семеду, Араужу, Далот, Инасиу, С. Кошта, Нунес, Б. Силва, Р. Невеш, Рамуш, Фелиш, Тринкан, Гедеш, Консейсан.

Хорватия: Ливакович – Перишич, Понграчич, Шутало, Станишич – Ковачич, Модрич – Батурина, П. Сучич, Влашич – Будимир.

Запасные: Пандур, Котарские, Гвардиол, Чалета-Царь, Якич, Вушкович, Эрлич, Моро, Марио Пашалич, Фрук, Л. Сучич, Крамарич, Матанович, Марко Пашалич, Муса.

Арбитр: Эктор Саид Мартинес Сорто (Тoкoa, Гондурас).

Стадион: «BMO Филд» (Торонто, Канада).

Во вторник, 28-го июня, состоится поединок 1/16 финала чемпионата мира-2026, в котором сразятся Португалия и Хорватия. Матч пройдет в Торонто, на поле стадиона «BMO Филд», начало в 02:00.

Криштиану Роналду или Лука Модрич досрочно поедут домой по итогу этой встречи. Уже этого достаточно для того, чтобы отложить сон по расписанию. Хорваты очень тяжело прошли группу, но и португальцы не были убедительными, поэтому две проблемные сборные будут определять сильнейшего и будущего соперника такой же неоднозначной Испании.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Португалия – Хорватия, за которой можно следить в украинской версии сайта.