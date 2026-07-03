Португалия – Хорватия. Текстовая трансляция. LIVE
Следите за текстовой трансляцией поединка 1/16 финала чемпионата мира
Чемпионат мира. 1/16 финала.
Португалия – Хорватия – 0:0
Португалия: Д. Кошта – Мендеш, Вейга, Диаш, Канселу – Витинья, Ж. Невеш – Леау, Б. Фернандеш, Нету – Роналду.
Запасные: Са, Р. Силва, Семеду, Араужу, Далот, Инасиу, С. Кошта, Нунес, Б. Силва, Р. Невеш, Рамуш, Фелиш, Тринкан, Гедеш, Консейсан.
Хорватия: Ливакович – Перишич, Понграчич, Шутало, Станишич – Ковачич, Модрич – Батурина, П. Сучич, Влашич – Будимир.
Запасные: Пандур, Котарские, Гвардиол, Чалета-Царь, Якич, Вушкович, Эрлич, Моро, Марио Пашалич, Фрук, Л. Сучич, Крамарич, Матанович, Марко Пашалич, Муса.
Арбитр: Эктор Саид Мартинес Сорто (Тoкoa, Гондурас).
Стадион: «BMO Филд» (Торонто, Канада).
Во вторник, 28-го июня, состоится поединок 1/16 финала чемпионата мира-2026, в котором сразятся Португалия и Хорватия. Матч пройдет в Торонто, на поле стадиона «BMO Филд», начало в 02:00.
Криштиану Роналду или Лука Модрич досрочно поедут домой по итогу этой встречи. Уже этого достаточно для того, чтобы отложить сон по расписанию. Хорваты очень тяжело прошли группу, но и португальцы не были убедительными, поэтому две проблемные сборные будут определять сильнейшего и будущего соперника такой же неоднозначной Испании.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Португалия – Хорватия, за которой можно следить в украинской версии сайта.
02:00
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