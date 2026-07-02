ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити объявил о рекордном трансфере
Эллиот Андерсон перебрался в состав манчестерского гранда
Клуб АПЛ Манчестер Сити объявил о договоренности с Ноттингем Форест о трансфере центрального полузащитника Эллиота Андерсона.
Сделка оценивается в 116 миллионов фунтов – это рекордный трансфер для британского футбола. 23-летний Эллиот перебил показатель трансфера Джуда Беллингема в Реал за 115 миллионов фунтов.
Манчестер Сити сообщил, что презентация новичка состоится после того, как сборная Англии, где Эллиот является основным исполнителем, завершит выступления на ЧМ-2026.
В прошлом сезоне Андерсон забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 50 матчах.
Manchester City and Nottingham Forest have reached an agreement for the transfer of Elliot Anderson.— Manchester City (@ManCity) July 2, 2026
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