ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити объявил о рекордном трансфере

Клуб АПЛ Манчестер Сити объявил о договоренности с Ноттингем Форест о трансфере центрального полузащитника Эллиота Андерсона.

Сделка оценивается в 116 миллионов фунтов – это рекордный трансфер для британского футбола. 23-летний Эллиот перебил показатель трансфера Джуда Беллингема в Реал за 115 миллионов фунтов.

Манчестер Сити сообщил, что презентация новичка состоится после того, как сборная Англии, где Эллиот является основным исполнителем, завершит выступления на ЧМ-2026.

В прошлом сезоне Андерсон забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 50 матчах.