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Англия
02 июля 2026, 16:21 | Обновлено 02 июля 2026, 16:46
1522
0

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити объявил о рекордном трансфере

Эллиот Андерсон перебрался в состав манчестерского гранда

02 июля 2026, 16:21 | Обновлено 02 июля 2026, 16:46
1522
0
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити объявил о рекордном трансфере
Getty Images/Global Images Ukraine. Эллиот Андерсон
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Клуб АПЛ Манчестер Сити объявил о договоренности с Ноттингем Форест о трансфере центрального полузащитника Эллиота Андерсона.

Сделка оценивается в 116 миллионов фунтов – это рекордный трансфер для британского футбола. 23-летний Эллиот перебил показатель трансфера Джуда Беллингема в Реал за 115 миллионов фунтов.

Манчестер Сити сообщил, что презентация новичка состоится после того, как сборная Англии, где Эллиот является основным исполнителем, завершит выступления на ЧМ-2026.

В прошлом сезоне Андерсон забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 50 матчах.

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Эллиот Андерсон Манчестер Сити Ноттингем Форест трансферы трансферы АПЛ
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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