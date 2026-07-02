Снигур уверенно обыграла француженку и вышла в 1/16 финала Уимблдона

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 77) вышла в 1/16 финала Уимблдона-2026.

Во втором круге Снигур переиграла француженку Леолию Жанжан (WTA 132) в двух сетах – 6:4, 6:3.

Это была первая очная встреча соперниц.

Дарья впервые в карьере вышла в третий круг Уимблдона. В стартовом матче Уимблдонского турнира Снигур сенсационно обыграла первую ракетку Украины Элину Свитолину (WTA 8).

В 1/16 финала Снигур сыграет либо с Эшлин Крюгер, либо с Мариам Болквадзе.

Уимблдон-2026. Трава, 1/32 финала

Дарья Снигур – Леолия Жанжан [Q] – 6:4, 6:3