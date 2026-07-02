Снигур уверенно обыграла француженку и вышла в 1/16 финала Уимблдона
Дарья одолела Леолию Жанжан в двух сетах в матче второго круга
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 77) вышла в 1/16 финала Уимблдона-2026.
Во втором круге Снигур переиграла француженку Леолию Жанжан (WTA 132) в двух сетах – 6:4, 6:3.
Это была первая очная встреча соперниц.
Дарья впервые в карьере вышла в третий круг Уимблдона. В стартовом матче Уимблдонского турнира Снигур сенсационно обыграла первую ракетку Украины Элину Свитолину (WTA 8).
В 1/16 финала Снигур сыграет либо с Эшлин Крюгер, либо с Мариам Болквадзе.
Уимблдон-2026. Трава, 1/32 финала
Дарья Снигур – Леолия Жанжан [Q] – 6:4, 6:3
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Дар'ї залишився один крок, Марті два (сподіваємось, що перший вона зробить вже за дві години). А там нехай з'ясовують, хто піде далі.