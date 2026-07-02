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Уимблдон
02 июля 2026, 14:30 | Обновлено 02 июля 2026, 14:34
1649
18

Снигур уверенно обыграла француженку и вышла в 1/16 финала Уимблдона

Дарья одолела Леолию Жанжан в двух сетах в матче второго круга

02 июля 2026, 14:30 | Обновлено 02 июля 2026, 14:34
1649
18 Comments
Снигур уверенно обыграла француженку и вышла в 1/16 финала Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур
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Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 77) вышла в 1/16 финала Уимблдона-2026.

Во втором круге Снигур переиграла француженку Леолию Жанжан (WTA 132) в двух сетах – 6:4, 6:3.

Это была первая очная встреча соперниц.

Дарья впервые в карьере вышла в третий круг Уимблдона. В стартовом матче Уимблдонского турнира Снигур сенсационно обыграла первую ракетку Украины Элину Свитолину (WTA 8).

В 1/16 финала Снигур сыграет либо с Эшлин Крюгер, либо с Мариам Болквадзе.

Уимблдон-2026. Трава, 1/32 финала

Дарья Снигур Леолия Жанжан [Q] – 6:4, 6:3

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Дарья Снигур Леолия Жанжан Уимблдон-2026
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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Комментарии 18
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Дарина Молодець! Вдалого польоту далі!, попри невіруючих скептиків!
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+9
Молодчинка Снігур! Далі тримаємо кулачки за Марту!
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+4
Молодець!Є дебютне 3 коло на мейджорах!Давай Дар'я так й надалі ти зараз граєш за 1 ракетку України!
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+3
Молодчинка, Дарія! Втерла носа тим "вболівальникам", хто тут вчора пророкував їй виліт після сьогоднішньої гри.
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+3
Показать Скрыть 4 ответа
ну і де ті "експерти" які будучи розлюченими через те що Снігур вибила Еліну писали всякі дурниці про те що Снігур вилетить одразу в дургому колі?  щось вони притихли бо Снігур їх присоромила! А Дарія просто неймовірна! цього року вона нарешті вистрілила і досягла фанатастичного прогресу! Я просто захоплений нею! І обіграла вона Еліну повністю по ділу, так що нема що жалкувати через поразу Еліни! на відміну від Дарії Світоліна виявилася абсолютно неготовою до Вімблдону, тому добре що її вибила саме Снігур а не хтось інший! в цьому плані з жеребом повезло! 
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+2
Чесно, були побоювання. Бо погана репутація пофігістки руйнується не за один день. Одного разу Дар'я вже довела, що є кращою тенісисткою України на трав'яному покритті, коли вщент рознесла Марту. Але на наступну гру звично вийшла відбувати номер. 
 Дар'ї залишився один крок, Марті два (сподіваємось, що перший вона зробить вже за дві години). А там нехай з'ясовують, хто піде далі.
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+2
Вітаю нову четверту ракетку України! Ще одна перемога тут - і буде почесною третьою) Хоч вони в нас зараз змінюються дуже швидко.
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+1
Розумничка ! Спокійно і впевнено , без лишніх рухів перемогла і пішла далі. Чекаємо наступних перемог , хоча в 1/8 може зустрітися з Мартою.
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0
Ну, чудово  Далі - Болквадзе/Крюгер. Обидві цілком прохідні. А там, дай бог, чергове дербі - проти Марти)
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0
Показать Скрыть 3 ответа
спокійно, без нервів , взяла своє де і потрібно було забирати цю гру , інакше вболівальники Світоліної  не зрозуміли би іншого вчинка.))) Молодець, надіюсь що дві кияночки будуть в третьому колі , а там і дербі.
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-1
От Вам і Снігур! А де ж Еліна Світоліна?
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-5
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