Костюк с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/16 финала Уимблдона-2026

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 13) пробилась в 1/16 финала Уимблдонского турнира 2026.

Во втором раунде украинка в трех сетах оформила камбек против «нейтральной» Анны Блинковой (WTA 114). Встреча завершилась за 2 часа и 35 минут.

Уимблдон-2026. 1/32 финала

Анна Блинкова – Марта Костюк (Украина) [12] – 7:6 (7:5), 3:6, 3:6

Это было второе очное противостояние соперниц. Марта во второй раз одолела Анну – в прошлом году Костюк разгромила Блинкову на тысячнике в Майами.

В 1/16 финала Уимблдона Костюк встретится с 23-й сеяной Эммой Наварро (США, WTA 26), которой ранее проиграла четыре поединка из четырех.

Марта стартовала на британском мейджоре с победы над Надей Подороской. Помимо Костюк, в 1/16 финала Уимблдона из представительниц Украины прошла только Дарья Снигур.

Костюк в восьмой раз играет на Уимблдоне и в третий раз прошла в 1/16 финала, повторив лучший результат в карьере (2023, 2024, 2026).

Статистика матча

Фотогалерея матча Костюк – Блинкова