Костюк с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/16 финала Уимблдона-2026
Марта в трех сетах переиграла Анну Блинкову в матче второго раунда мейджора
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 13) пробилась в 1/16 финала Уимблдонского турнира 2026.
Во втором раунде украинка в трех сетах оформила камбек против «нейтральной» Анны Блинковой (WTA 114). Встреча завершилась за 2 часа и 35 минут.
Уимблдон-2026. 1/32 финала
Анна Блинкова – Марта Костюк (Украина) [12] – 7:6 (7:5), 3:6, 3:6
Это было второе очное противостояние соперниц. Марта во второй раз одолела Анну – в прошлом году Костюк разгромила Блинкову на тысячнике в Майами.
В 1/16 финала Уимблдона Костюк встретится с 23-й сеяной Эммой Наварро (США, WTA 26), которой ранее проиграла четыре поединка из четырех.
Марта стартовала на британском мейджоре с победы над Надей Подороской. Помимо Костюк, в 1/16 финала Уимблдона из представительниц Украины прошла только Дарья Снигур.
Костюк в восьмой раз играет на Уимблдоне и в третий раз прошла в 1/16 финала, повторив лучший результат в карьере (2023, 2024, 2026).
Статистика матча
Фотогалерея матча Костюк – Блинкова
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Другий матч поспіль дивлюсь на це тенісне недорозуміння - Блінкову. Боже, яке воно кончене. Як уся та росія, дуркувате, тіпане, безпорадне, а лізе, лізе, лізе... Що вона цим своїм скавчанням довести хоче? Що в теніс вміє грати? Так, ні ж
В принципі, схожість з проблемами Сіннера на цьому Вімблдоні, про які я вже згадував, в Марти проглядається ще й як. Обидва грішать невимушеними помилками, нестабільністю подачі і чокерством на ключових очках. І причина в обох прозора та очевидна - довга відсутність ігрової практики, зокрема на траві. Марті за бажання можна ще й приплюсувати хвилювання за рідню у Києві. Але якщо в здатності італійця побороти свої проблеми протягом турніру я більш ніж упевнений, то щодо Марти залишаються певні сумніви. Та й сітка у неї на порядок складніша. Вже в наступному раунді на Марту чекає надскладний іспит - бо Наварро, на відміну від болотної, по ходу матча лише додаватиме.
Але вболіватиму за нашу красуню до останнього)
Наступна Наварро , вона може грати і з нею не варто влаштовувати гойдалки . Удачі і дякуємо за перемогу !
Можливо на Марту таки вплинула знову важка ніч у Києві. Далі дуже принципова суперниця, і там все буде залежати від того яка Марта буде грати.
Тішусь неймовірно!
Сил, здоров'я, впевненості, холодної голови і спортивної удачі в наступному матчі!