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Уимблдон
02 июля 2026, 18:57 | Обновлено 02 июля 2026, 19:10
3340
23

Костюк с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/16 финала Уимблдона-2026

Марта в трех сетах переиграла Анну Блинкову в матче второго раунда мейджора

02 июля 2026, 18:57 | Обновлено 02 июля 2026, 19:10
3340
23 Comments
Костюк с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/16 финала Уимблдона-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 13) пробилась в 1/16 финала Уимблдонского турнира 2026.

Во втором раунде украинка в трех сетах оформила камбек против «нейтральной» Анны Блинковой (WTA 114). Встреча завершилась за 2 часа и 35 минут.

Уимблдон-2026. 1/32 финала

Анна Блинкова – Марта Костюк (Украина) [12] – 7:6 (7:5), 3:6, 3:6

Это было второе очное противостояние соперниц. Марта во второй раз одолела Анну – в прошлом году Костюк разгромила Блинкову на тысячнике в Майами.

В 1/16 финала Уимблдона Костюк встретится с 23-й сеяной Эммой Наварро (США, WTA 26), которой ранее проиграла четыре поединка из четырех.

Марта стартовала на британском мейджоре с победы над Надей Подороской. Помимо Костюк, в 1/16 финала Уимблдона из представительниц Украины прошла только Дарья Снигур.

Костюк в восьмой раз играет на Уимблдоне и в третий раз прошла в 1/16 финала, повторив лучший результат в карьере (2023, 2024, 2026).

Статистика матча

Фотогалерея матча Костюк – Блинкова

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 23
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Я розумію Марту, як їй важко було сьогодні виходити проти представниці країни вбивць. Але ця Мартина злість часто грала проти неї самої, про це каже кількість невимушених і подвійних помилок. Іноді здавалось, що Марту покусала Ястремська, наскільки бездумно Марта лупила в аути і сітку. Але головне, зо зібралась і порвала кацапку. Дякую Марті за валідольний матч. Молодчинка. СЛАВА УКРАЇНІ!!!💙💛
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+7
Важко на траві усім нашим дівчатам. Даша начебто краще інших пристосувалась к цьому покриттю,Марта витягла за рахунок класу.Бдемо сподіватись,що адаптация минула,тепер треба вигравати до дербі,а там нехай переможе більш вдаліша.
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+7
Показать Скрыть 3 ответа
Марту з перемогою!!!
Другий матч поспіль дивлюсь на це тенісне недорозуміння - Блінкову. Боже, яке воно кончене. Як уся та росія, дуркувате, тіпане, безпорадне, а лізе, лізе, лізе... Що вона цим своїм скавчанням довести хоче? Що в теніс вміє грати? Так, ні ж
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+7
У нас з"явився новий претендент на звання Валідоліної?) Марта, вочевидь, була краща в розіграшах, але знадобилося багато часу, щоб вона заспокоїлася і перестала поспішати, приймаючи авантюрні рішення. Ну, і подвійні це просто якась кара... Загалом, треба менше нервувати і все буде ок. З Наварро шанси є
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+7
Молодець, перемогла і болотне поріддя, і власних демонів. Моментами грала красиво, моментами недбало. Хоча й суперниця в другій половині гри допомагала з усіх сил.
В принципі, схожість з проблемами Сіннера на цьому Вімблдоні, про які я вже згадував, в Марти проглядається ще й як. Обидва грішать невимушеними помилками, нестабільністю подачі і чокерством на ключових очках. І причина в обох прозора та очевидна - довга відсутність ігрової практики, зокрема на траві. Марті за бажання можна ще й приплюсувати хвилювання за рідню у Києві. Але якщо в здатності італійця побороти свої проблеми протягом турніру я більш ніж упевнений, то щодо Марти залишаються певні сумніви. Та й сітка у неї на порядок складніша. Вже в наступному раунді на Марту чекає надскладний іспит - бо Наварро, на відміну від болотної, по ходу матча лише додаватиме.
Але вболіватиму за нашу красуню до останнього)
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+7
Похвилювалися , але перемога !Звичайно це " мартині гойдалки" . Тепер потрібно віддавати борги Наварро , бо щось багато зібралося боргів )
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+6
Немає ніяких "нейтралок"! Є мос..льська сука, яка замаскувалась за інший паспорт!
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+5
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Вітання Мартусіку з неочікувано тяжкою перемогою. Нервів та сил витрачено забагато.
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+5
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Не найкраща гра від Марти, але з перемогою!
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+5
Важлива і важка перемога . Дуже неоднозначна про що і говорить статистика - ці 11 подвійних ну дуже зайві , та і невимушених щось сьогодні було забагато. Треба попрацювати над цим.
Наступна Наварро , вона може грати і з нею не варто влаштовувати гойдалки . Удачі і дякуємо за перемогу ! 
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+4
Відро валідолу за дві з половиною години, щоб врешті побачити суперкінцівку з трьома ейсами поспіль. Приємно, але ж як ти, Мартуся, вимотала психологічно вболівальників. 
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+4
Молодець!Але дуже нервово грала Марта сьогодні.Головне Марті було справитися з собою(11 подвійних!)й вона таки змогла перемогти й себе й суперницю!Чекаємо перемоги у наступному матчі!
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+4
Марту з перемогою. В цій грі було багато старої Марти, але на щастя нова Марта вчасно прокинулася та врятувала гру.
Можливо на  Марту таки вплинула знову важка ніч у Києві. Далі дуже принципова суперниця, і там все буде залежати від того яка Марта буде грати. 
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+3
Вітаємо Нашу Красуню!!! МОЛОДЕЦЬ Марта!
Тішусь неймовірно!
Сил, здоров'я, впевненості, холодної голови і спортивної удачі в наступному матчі!
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+3
Молодчинка !!!
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+2
Молодець! З перемогою!!!
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+2
З урахуванням того, що й Наварро не без складнощів обіграла новоспечену Карменсіту (що Блінкова, що Селехмєтьєва приблизно один рівень), я б не поспішав заздалегідь ховати Марту перед наступною грою.
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