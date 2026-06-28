Развязка группового этапа ЧМ, голы Месси и Кейна, рекордный прыжок Дорощука

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 27 июня.

1A. Гол со штрафного. Месси помог Аргентине обыграть Иорданию

Команда Скалони в группе ЧМ взяла максимум очков

1B. Компромиссный результат. Алжир и Австрия поделили очки

Команды забили по три мяча и синхронно вышли в плей-офф ЧМ

2A. Бенефис вратарей. Португалия и Колумбия сильнейшего не определили

Голов в матче ЧМ команды так и не забили

2B. Камбэк и выход в плей-офф. Сборная ДР Конго обыграла Узбекистан

Леопарды стали участниками 1/16 финала ЧМ

3A. В эконом-режиме. Англия в матче ЧМ-2026 легко обыграла Панаму

Команда Тухеля дожала аутсайдера во втором тайме

3B. Вышли в плей-офф. Сборная Хорватии победила Гану в матче ЧМ-2026

Хорваты вырвали победу в игре 3-го тура

4. ЛНЗ начал программу спаррингов поражением от хорватского Хайдука

Товарищеский матч завершился неудачей черкасской команды

5. ОФИЦИАЛЬНО. Леандру Андраде стал футболистом житомирского Полесья

Срок соглашения между клубом и игроком рассчитан на три года

6. Яркая квалификация Ф-1 в Австрии. Поул Расселла, авария Ферстаппена

Джордж Расселл из Mercedes завоевал поул-позишн

7A. Осака снялась. Стала известна чемпионка турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге

Финал между Наоми и Каролиной Муховой завершился досрочно

7B. Королева Истборна. Определена чемпионка турнира WTA 250

Мэдисон Киз обыграла Татьяну Марию в двух сетах

8A. Лучший результат сезона. Дорощук взял 2,33 м и выиграл Мемориал Лонского

В топ-3 в Бердичеве также вошли Дмитрий Никитин и Вадим Кравчук

8B. Ирина Геращенко впервые в карьере выиграла Мемориал Лонского

В тройку также вошли Лилия Клинцова и Мелания Вакулина

9. Сумасшедший хай-кик от Донченко. Украинец зажег в Стране огней

Даниил Донченко одержал досрочную победу на шоу UFC в Баку

10. Португалия выиграет ЧМ-2026. Под это есть даже целая теория заговора

Информация, к которой нужно относиться крайне критично