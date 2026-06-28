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28 июня 2026, 11:49 | Обновлено 28 июня 2026, 11:53
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0

Развязка группового этапа ЧМ, голы Месси и Кейна, рекордный прыжок Дорощука

Главные новости за 27 июня на Sport.ua

28 июня 2026, 11:49 | Обновлено 28 июня 2026, 11:53
612
0
Развязка группового этапа ЧМ, голы Месси и Кейна, рекордный прыжок Дорощука
Getty Images/Global Images Ukraine
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Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 27 июня.

1A. Гол со штрафного. Месси помог Аргентине обыграть Иорданию
Команда Скалони в группе ЧМ взяла максимум очков

1B. Компромиссный результат. Алжир и Австрия поделили очки
Команды забили по три мяча и синхронно вышли в плей-офф ЧМ

2A. Бенефис вратарей. Португалия и Колумбия сильнейшего не определили
Голов в матче ЧМ команды так и не забили

2B. Камбэк и выход в плей-офф. Сборная ДР Конго обыграла Узбекистан
Леопарды стали участниками 1/16 финала ЧМ

3A. В эконом-режиме. Англия в матче ЧМ-2026 легко обыграла Панаму
Команда Тухеля дожала аутсайдера во втором тайме

3B. Вышли в плей-офф. Сборная Хорватии победила Гану в матче ЧМ-2026
Хорваты вырвали победу в игре 3-го тура

4. ЛНЗ начал программу спаррингов поражением от хорватского Хайдука
Товарищеский матч завершился неудачей черкасской команды

5. ОФИЦИАЛЬНО. Леандру Андраде стал футболистом житомирского Полесья
Срок соглашения между клубом и игроком рассчитан на три года

6. Яркая квалификация Ф-1 в Австрии. Поул Расселла, авария Ферстаппена
Джордж Расселл из Mercedes завоевал поул-позишн

7A. Осака снялась. Стала известна чемпионка турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге
Финал между Наоми и Каролиной Муховой завершился досрочно

7B. Королева Истборна. Определена чемпионка турнира WTA 250
Мэдисон Киз обыграла Татьяну Марию в двух сетах

8A. Лучший результат сезона. Дорощук взял 2,33 м и выиграл Мемориал Лонского
В топ-3 в Бердичеве также вошли Дмитрий Никитин и Вадим Кравчук

8B. Ирина Геращенко впервые в карьере выиграла Мемориал Лонского
В тройку также вошли Лилия Клинцова и Мелания Вакулина

9. Сумасшедший хай-кик от Донченко. Украинец зажег в Стране огней
Даниил Донченко одержал досрочную победу на шоу UFC в Баку

10. Португалия выиграет ЧМ-2026. Под это есть даже целая теория заговора
Информация, к которой нужно относиться крайне критично

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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