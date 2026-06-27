Королева Истборна. Определена чемпионка турнира WTA 250 в Великобритании
Мэдисон Киз обыграла Татьяну Марию в двух сетах на пути к трофею
Американская теннисистка Мэдисон Киз (WTA 27) стала чемпионкой травяного турнира WTA 250 в Истборне, Великобритания.
В борьбе за трофей Киз обыграла представительницу Германии Татьяну Марию (WTA 112) в двух сетах за 1 час и 35 минут – 7:5, 6:4.
Это была пятая очная встреча соперниц. Мэдисон в четвертый раз одержала победу над Татьяной.
Американка стала трехкратной чемпионкой травяного турнира в Истборне. Ранее она выигрывала трофей на этом турнире в 2014 и в 2023 годах.
Мэдисон стала третьей теннисисткой, которой удалось завоевать трофей на WTA 250 в Истборне три или более раз, после Крис Эверт (3) и Мартины Навратиловой (11).
Для Киз это 11-й трофей в карьере и первый с 2025 года (Aus Open).
WTA 250 Истборн. Трава, финал
Татьяна Мария – Мэдисон Киз [2] – 5:7, 4:6
Видеообзор матча
Фотогалерея матча
Madison Keys triumphs in Eastbourne for the third time in her career 🙀⚡️— Tennis Channel (@TennisChannel) June 27, 2026
She defeats Tatjana Maria 7-5, 6-4 in the final!
A special city for Madi 💚#LexusEastbourneOpen pic.twitter.com/HXVc14cv9D
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