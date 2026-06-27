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WTA
27 июня 2026, 16:08 | Обновлено 27 июня 2026, 17:12
531
0

Королева Истборна. Определена чемпионка турнира WTA 250 в Великобритании

Мэдисон Киз обыграла Татьяну Марию в двух сетах на пути к трофею

27 июня 2026, 16:08 | Обновлено 27 июня 2026, 17:12
531
0
Королева Истборна. Определена чемпионка турнира WTA 250 в Великобритании
Getty Images/Global Images Ukraine. Мэдисон Киз
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Американская теннисистка Мэдисон Киз (WTA 27) стала чемпионкой травяного турнира WTA 250 в Истборне, Великобритания.

В борьбе за трофей Киз обыграла представительницу Германии Татьяну Марию (WTA 112) в двух сетах за 1 час и 35 минут – 7:5, 6:4.

Это была пятая очная встреча соперниц. Мэдисон в четвертый раз одержала победу над Татьяной.

Американка стала трехкратной чемпионкой травяного турнира в Истборне. Ранее она выигрывала трофей на этом турнире в 2014 и в 2023 годах.

Мэдисон стала третьей теннисисткой, которой удалось завоевать трофей на WTA 250 в Истборне три или более раз, после Крис Эверт (3) и Мартины Навратиловой (11).

Для Киз это 11-й трофей в карьере и первый с 2025 года (Aus Open).

WTA 250 Истборн. Трава, финал

Татьяна Мария Мэдисон Киз [2] – 5:7, 4:6

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

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Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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