ОФИЦИАЛЬНО. Леандру Андраде стал футболистом Полесья

Кабо-вердинский вингер Леандру Андраде перешел из «Карабаха» в «Полесье». Об этом сообщает пресс-служба житомирского клуба.

Срок соглашения между 26-летним футболистом и представителем Украинской Премьер-лиги рассчитан на три сезона. Он будет выступать под 11-м номером.

В прошедшем сезоне Леандру Андраде провел 51 матч на клубном уровне, в которых отличился 16 результативными ударами и 11 голевыми передачами.