Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Леандру Андраде стал футболистом Полесья
Украина. Премьер лига
27 июня 2026, 12:06 | Обновлено 27 июня 2026, 12:07
773
3

ОФИЦИАЛЬНО. Леандру Андраде стал футболистом Полесья

Срок соглашения между сторонами рассчитан на три года

27 июня 2026, 12:06 | Обновлено 27 июня 2026, 12:07
773
3 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Леандру Андраде стал футболистом Полесья
ФК Полесье. Леандро Андраде
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Кабо-вердинский вингер Леандру Андраде перешел из «Карабаха» в «Полесье». Об этом сообщает пресс-служба житомирского клуба.

Срок соглашения между 26-летним футболистом и представителем Украинской Премьер-лиги рассчитан на три сезона. Он будет выступать под 11-м номером.

В прошедшем сезоне Леандру Андраде провел 51 матч на клубном уровне, в которых отличился 16 результативными ударами и 11 голевыми передачами.

По теме:
Когда сыграют Шахтер и Динамо? Обнародован полный календарь УПЛ 2026/27
Покупка центрбека под основу – задание, с которым Шахтер никак не справится
Соглашение достигнуто. ЛНЗ готовит трансфер нападающего-легионера
трансферы трансферы УПЛ Полесье Житомир Леандру Андраде Карабах Агдам чемпионат Азербайджана по футболу
Даниил Кирияка Источник: ФК Полесье
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сформирован календарь сезона УПЛ. Матчи 1-го тура, когда Шахтер – Динамо
Футбол | 27 июня 2026, 02:04 13
Сформирован календарь сезона УПЛ. Матчи 1-го тура, когда Шахтер – Динамо
Сформирован календарь сезона УПЛ. Матчи 1-го тура, когда Шахтер – Динамо

УПЛ официально провела жеребьевку календаря нового чемпионата

ПСЖ принял решение по Забарному. Громкий трансфер за 90 млн евро
Футбол | 27 июня 2026, 08:00 5
ПСЖ принял решение по Забарному. Громкий трансфер за 90 млн евро
ПСЖ принял решение по Забарному. Громкий трансфер за 90 млн евро

Парижане хотят заменить украинца на Ромеро

Чемпионат мира 2026. Турнирная сетка: осталось четыре вакансии в плей-офф
Футбол | 27.06.2026, 09:30
Чемпионат мира 2026. Турнирная сетка: осталось четыре вакансии в плей-офф
Чемпионат мира 2026. Турнирная сетка: осталось четыре вакансии в плей-офф
Йожеф САБО: «Это настоящее издевательство над футболом»
Футбол | 27.06.2026, 08:22
Йожеф САБО: «Это настоящее издевательство над футболом»
Йожеф САБО: «Это настоящее издевательство над футболом»
Большая сенсация. Усик может подписать грандиозное соглашение в боксе
Бокс | 27.06.2026, 08:41
Большая сенсация. Усик может подписать грандиозное соглашение в боксе
Большая сенсация. Усик может подписать грандиозное соглашение в боксе
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Супер. Аж не віриться що погодився перейти в Полісся та загалом в український чемпіонат із команди рівня ЛЧ та чемпіонату де нема війни, ну і клімат там ближче до кабовердійського.
Ответить
+1
Дуже гарне підписання. Полісся поступово зміцнює свій клуб, що дуже радує. 
Сподіваюсь вовки стануть другою командою чемпіоната на довго.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Шахтер решил переехать в Англию
Шахтер решил переехать в Англию
26.06.2026, 07:44 22
Футбол
Нетипичный трансфер Динамо. Киевляне не только удивили, но и дали надежду
Нетипичный трансфер Динамо. Киевляне не только удивили, но и дали надежду
25.06.2026, 11:20 42
Футбол
В Украине вынесли вердикт Ломаченко после его неожиданного решения
В Украине вынесли вердикт Ломаченко после его неожиданного решения
26.06.2026, 11:33 7
Бокс
Будет дерби. Украинки узнали соперниц в 1-м круге Уимблдона
Будет дерби. Украинки узнали соперниц в 1-м круге Уимблдона
26.06.2026, 14:09 14
Теннис
Турнирная таблица Лиги наций. Украина вышла на первое место
Турнирная таблица Лиги наций. Украина вышла на первое место
26.06.2026, 19:42 10
Волейбол
Украина пишет историю, 38 очков Реггерса и новый лидер таблицы Лиги наций
Украина пишет историю, 38 очков Реггерса и новый лидер таблицы Лиги наций
26.06.2026, 14:35
Волейбол
Матвей Пономаренко получил роскошное трансферное предложение
Матвей Пономаренко получил роскошное трансферное предложение
26.06.2026, 06:32 36
Футбол
ЧМ-2026. Определились 19 из 32 участников плей-офф: сетка турнира
ЧМ-2026. Определились 19 из 32 участников плей-офф: сетка турнира
26.06.2026, 09:00 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем