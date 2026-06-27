Украина. Премьер лига27 июня 2026, 12:06 | Обновлено 27 июня 2026, 12:07
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ОФИЦИАЛЬНО. Леандру Андраде стал футболистом Полесья
Срок соглашения между сторонами рассчитан на три года
27 июня 2026, 12:06 | Обновлено 27 июня 2026, 12:07
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Кабо-вердинский вингер Леандру Андраде перешел из «Карабаха» в «Полесье». Об этом сообщает пресс-служба житомирского клуба.
Срок соглашения между 26-летним футболистом и представителем Украинской Премьер-лиги рассчитан на три сезона. Он будет выступать под 11-м номером.
В прошедшем сезоне Леандру Андраде провел 51 матч на клубном уровне, в которых отличился 16 результативными ударами и 11 голевыми передачами.
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