В эконом-режиме. Англия без проблем обыграла Панаму

В третьем туре группового этапа чемпионата мира сборная Панамы сыграла против Англии.

Для панамцев этот матч уже не имел турнирного значения: команда досрочно потеряла шансы на выход из группы, поэтому оставалось только достойно завершить выступление и попытаться навязать борьбу фавориту.

Встреча началась в спокойном темпе. Англия быстро забрала мяч под свой контроль и уже на старте заработала несколько угловых, но до реальной остроты дело долго не доходило. Команда Томаса Тухеля действовала в эконом-режиме, не форсировала события и явно не стремилась взвинчивать темп с первых минут.

Панама, которая вышла с пятью защитниками, достаточно спокойно справлялась с давлением соперника. Англичане много били по воротам Маскеры, но почти все удары были с не самых выгодных позиций и не несли серьезной угрозы. Первый тайм получился довольно скучным: преимущество Англии было очевидным, но без ярких моментов и настоящих голевых шансов.

После перерыва игра стала заметно интереснее. Первый по-настоящему опасный эпизод возник на 51-й минуте после подачи с левого фланга. В штрафной Панамы началась суматоха, Андраде попытался вынести мяч, но попал в своего же партнера, после чего мяч пролетел в сантиметрах от перекладины.

Англия все же дожала соперника на 62-й минуте. После подачи с углового Джуд Беллингем выиграл борьбу в штрафной и сумел подставить ногу, переправив мяч точно под штангу. У Москеры практически не было шансов спасти свою команду.

Спустя несколько минут англичане забили второй мяч. Гарри Кейн сделал то, что умеет лучше всего: выиграл борьбу на втором этаже и ударом головой отправил мяч под перекладину. Ударная пятиминутка полностью сняла вопросы о победителе встречи.

Панама могла отыграть один мяч на 75-й минуте. Вышедший на замену Диас получил шанс пробить с линии штрафной, но его удар был заблокирован защитником.

Уже в компенсированное время хороший момент был у Эзе, который выскочил один на один с вратарем, однако переиграть Москеру не сумел.

В итоге Англия спокойно довела матч до победы со счетом 2:0 и выиграла свою группу. Панама завершила турнир без выхода в плей-офф, а в параллельной встрече Хорватия обыграла Гану и забрала второе место.

ЧМ-2026 по футболу. Группа L. 3-й тур

Панама – Англия – 0:2

Голы: Беллингем, 62, Кейн, 67.

Предупреждения: Фахардо, 53, Андраде, 83

Панама: Москера, Гутьеррес, Кордоба, Андраде, Эскобар, Харви (Кинтеро, 87), Мартинес, Барсенас (Диас, 71), Родригес (Лондоньо, 71), Родригес (Фахардо, 46), Мурильо.

Запасные: Блекман, Ватерман, Годой, Девис, Диас, Карраскилья, Кинтеро, Лондоньо, Мехия, Миллер, Рамос, Самудио, Фарина, Фахардо, Янис

Англия: Пикфорд, О'Райли, Конса (Спенс, 63), Гехи, Кванса, Беллингем (Эзе, 71), Роджерс, Андерсон (Хендерсон, 84), Рашфорд, Кейн (Уоткинс, 84), Сака (Мадуэке, 63).

Запасные: Берн, Уоткинс, Хендерсон, Гордон, Эзе, Мадуэке, Майну, Райс, Спенс, Стоунс, Тони, Траффорд, Хендерсон, Чалоба

Стадион: Мидоулендс Стэдиум (Ист-Резерфорд)

Арбитр: Абдулрахман Аль-Джасим (Катар)