В третьем туре группового этапа чемпионата мира сборная Панамы сыграет против Англии. Для команд этот матч имеет совершенно разное турнирное значение.

Панама уже потеряла шансы на выход в плей-офф и досрочно покидает турнир. С турнирной точки зрения у команды мотивации уже нет, поэтому главный вопрос заключается лишь в том, насколько достойно панамцы смогут завершить свое выступление на чемпионате мира.

Англия, наоборот, подходит к встрече с максимальной концентрацией. После двух туров англичане делят лидерство в группе с Ганой, имея по 4 очка. Чтобы гарантировать себе первое место и избежать лишних вопросов, команде нужно не просто побеждать, а делать это уверенно. Именно поэтому можно ожидать, что англичане выйдут на поле максимально заряженными и с первых минут постараются захватить инициативу.

На бумаге Англия выглядит явным фаворитом. Разница в классе, глубина состава и турнирная мотивация говорят в пользу европейской сборной. Панаме же остается постараться напоследок хлопнуть дверью и дать бой одному из фаворитов группы.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Панама – Англия, за котором можно следить на украинской версии сайта