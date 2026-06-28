Панама – Англия – 0:2. Как забили Беллингем и Кейн. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 3-го тура группы L чемпионата мира 2026
28 июня сборные Панамы и Англии провели матч 3-го тура группы L чемпионата мира 2026.
Встреча прошла на стадионе Мидоулендс-арена в Ист-Ратерфорде и завершилась со счетом 2:0 в пользу англичан.
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Голами отличились Джуд Беллингем и Гарри Кейн. Беллингем также отдал ассист на Кейна, который с 11 мячами стал лучшим бомбардиром английской сборной на ЧМ в истории.
Англия выиграла группу L с 7 очками и вышла в плей-офф. Панама не набрала ни одного балла и покинула мундиаль.
ЧМ-2026. Группа L
Третий тур. 28 июня
Панама – Англия – 0:2
Голы: Кейн, 62, Беллингем, 67
Видеообзор матча
События матча
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