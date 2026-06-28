28 июня сборные Панамы и Англии провели матч 3-го тура группы L чемпионата мира 2026.

Встреча прошла на стадионе Мидоулендс-арена в Ист-Ратерфорде и завершилась со счетом 2:0 в пользу англичан.

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Голами отличились Джуд Беллингем и Гарри Кейн. Беллингем также отдал ассист на Кейна, который с 11 мячами стал лучшим бомбардиром английской сборной на ЧМ в истории.

Англия выиграла группу L с 7 очками и вышла в плей-офф. Панама не набрала ни одного балла и покинула мундиаль.

ЧМ-2026. Группа L

Третий тур. 28 июня

Панама – Англия – 0:2

Голы: Кейн, 62, Беллингем, 67

Видеообзор матча