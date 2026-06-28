Таблица ЧМ-2026. Итоги группы L: Англия, Хорватия и Гана вышли в плей-офф
Сборная Панамы проиграла все три матча, ни разу не забила гол и покинула мундиаль
28 июня на чемпионате мира 2026 состоялись матчи 3-го тура в группе L.
В плей-офф из этого квартета вышли сборные Англии, Хорватии и Ганы.
Англия в 3-м туре переиграла Панаму со счетом 2:0, Ховратия одолела Гану – 2:1.
- Итоги группы L: Англия (7), Хорватия (6), Гана (4), Панама (0)
Англия и Хорватия вышли из группы с первых двух мест. Гана с 4 очками и нулевой разницей забитых и пропущенных, гарантировано попадет в топ-8 лучших третьих мест.
Панама проиграла все три матча, ни разу не забила гол, заняла итоговую четвертую позицию и завершила выступления на мундиале.
Англия, Хорватия и Гана ожидают своих соперников в 1/16 финала. Англичане встретятся с командой из топ-8 рейтинга третьих мест, Хорватия – со второй лучшей командой квартета K, а ганцы – с победителем группы K.
Чемпионат мира 2026. Группа L
Третий тур. 28 июня
- Панама – Англия – 0:2
Голы: Беллингем, 62, Кейн, 67
- Хорватия – Гана – 2:1
Голы: Сучич, 31, Влашич, 83 – Лукассен, 73
Таблица группы L
|Группа L
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Англия
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|28.06.26 Панама 0:2 Англия23.06.26 Англия 0:0 Гана17.06.26 Англия 4:2 Хорватия
|7
|2
|Хорватия
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|28.06.26 Хорватия 2:1 Гана24.06.26 Панама 0:1 Хорватия17.06.26 Англия 4:2 Хорватия
|6
|3
|Гана
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|28.06.26 Хорватия 2:1 Гана23.06.26 Англия 0:0 Гана18.06.26 Гана 1:0 Панама
|4
|4
|Панама
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|28.06.26 Панама 0:2 Англия24.06.26 Панама 0:1 Хорватия18.06.26 Гана 1:0 Панама
|0
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