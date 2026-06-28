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Чемпионат мира
28 июня 2026, 02:05 | Обновлено 28 июня 2026, 02:24
447
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Таблица ЧМ-2026. Итоги группы L: Англия, Хорватия и Гана вышли в плей-офф

Сборная Панамы проиграла все три матча, ни разу не забила гол и покинула мундиаль

28 июня 2026, 02:05 | Обновлено 28 июня 2026, 02:24
447
0
Таблица ЧМ-2026. Итоги группы L: Англия, Хорватия и Гана вышли в плей-офф
Getty Images/Global Images Ukraine
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28 июня на чемпионате мира 2026 состоялись матчи 3-го тура в группе L.

В плей-офф из этого квартета вышли сборные Англии, Хорватии и Ганы.

Англия в 3-м туре переиграла Панаму со счетом 2:0, Ховратия одолела Гану – 2:1.

  • Итоги группы L: Англия (7), Хорватия (6), Гана (4), Панама (0)

Англия и Хорватия вышли из группы с первых двух мест. Гана с 4 очками и нулевой разницей забитых и пропущенных, гарантировано попадет в топ-8 лучших третьих мест.

Панама проиграла все три матча, ни разу не забила гол, заняла итоговую четвертую позицию и завершила выступления на мундиале.

Англия, Хорватия и Гана ожидают своих соперников в 1/16 финала. Англичане встретятся с командой из топ-8 рейтинга третьих мест, Хорватия – со второй лучшей командой квартета K, а ганцы – с победителем группы K.

Чемпионат мира 2026. Группа L

Третий тур. 28 июня

  • Панама – Англия – 0:2

Голы: Беллингем, 62, Кейн, 67

  • Хорватия – Гана – 2:1

Голы: Сучич, 31, Влашич, 83 – Лукассен, 73

Таблица группы L

Группа L Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Англия 3 2 1 0 6 - 2 28.06.26 Панама 0:2 Англия23.06.26 Англия 0:0 Гана17.06.26 Англия 4:2 Хорватия 7
2 Хорватия 3 2 0 1 5 - 5 28.06.26 Хорватия 2:1 Гана24.06.26 Панама 0:1 Хорватия17.06.26 Англия 4:2 Хорватия 6
3 Гана 3 1 1 1 2 - 2 28.06.26 Хорватия 2:1 Гана23.06.26 Англия 0:0 Гана18.06.26 Гана 1:0 Панама 4
4 Панама 3 0 0 3 0 - 4 28.06.26 Панама 0:2 Англия24.06.26 Панама 0:1 Хорватия18.06.26 Гана 1:0 Панама 0
Полная таблица

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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