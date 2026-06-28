Таблица ЧМ-2026. Итоги группы L: Англия, Хорватия и Гана вышли в плей-офф

28 июня на чемпионате мира 2026 состоялись матчи 3-го тура в группе L.

В плей-офф из этого квартета вышли сборные Англии, Хорватии и Ганы.

Англия в 3-м туре переиграла Панаму со счетом 2:0, Ховратия одолела Гану – 2:1.

Итоги группы L: Англия (7), Хорватия (6), Гана (4), Панама (0)

Англия и Хорватия вышли из группы с первых двух мест. Гана с 4 очками и нулевой разницей забитых и пропущенных, гарантировано попадет в топ-8 лучших третьих мест.

Панама проиграла все три матча, ни разу не забила гол, заняла итоговую четвертую позицию и завершила выступления на мундиале.

Англия, Хорватия и Гана ожидают своих соперников в 1/16 финала. Англичане встретятся с командой из топ-8 рейтинга третьих мест, Хорватия – со второй лучшей командой квартета K, а ганцы – с победителем группы K.

Чемпионат мира 2026. Группа L

Третий тур. 28 июня

Панама – Англия – 0:2

Голы: Беллингем, 62, Кейн, 67

Хорватия – Гана – 2:1

Голы: Сучич, 31, Влашич, 83 – Лукассен, 73

Таблица группы L